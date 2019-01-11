Şenol Güneş: "Kimseye Kefil Olmam Ama Burak'a Kefilim" -2

"Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu düşünüyorum""Burak'ın bu kadar yıpratılmasını doğru bulmuyorum""Beşiktaş'ta mutsuz değilim, mukaveleyi değerlendireceğim""Tolga Zengin konusunda yönetimle aynı fikirde değilim""Ucuz alınca iyi geliyor bize""Tolgay iyi bir oyuncu, başka bir oyuncuyla...

"Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu düşünüyorum"



"Burak'ın bu kadar yıpratılmasını doğru bulmuyorum"



"Beşiktaş'ta mutsuz değilim, mukaveleyi değerlendireceğim"



"Tolga Zengin konusunda yönetimle aynı fikirde değilim"



"Ucuz alınca iyi geliyor bize"



"Tolgay iyi bir oyuncu, başka bir oyuncuyla takas için gönderilmiyor"



Güneş'ten Oğuzhan yorumu: "Altın altındır, çamura düşse de altındır"



"Orkan Çınar'ın algılamada sıkıntısı var, ne yazık ki gittiği yerlerden de hep şikayetler geldi"



"Defansa da ofansa da uzun bulabilmemiz lazım"



"Öne oynamak durumundayız"



"Genç oyuncuların hepsini oynatmak zor"



"Kötü bir ilk yarı geçirdik biz ama bunun tam tersini yaparak bu kötü görüntüyü silebiliriz"



"Douglas'ı bilmiyorum ama ekonomisine de bakılmıştır"



"Gideceksen git, kaldıysan da oynayacaksın"



"Serdar Aziz iyi bir oyuncu, bize gelmek istiyordu, sonra Galatasaray'a sattılar"







Ali DANAŞ/ ANTALYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu düşünüyorum. Kendisi de Beşiktaşlı ve bunu hep söylüyor" dedi.



Antalya kampında basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Ligin ilk yarısında fazla puan kaybettiklerini belirten Güneş, "Kötü oynadık geri kaldık, aksini yapıp takımı olması gereken yere getirmemiz lazım. En azından oyun olarak en iyisi olmak zorundayız. Sivas ve Antalya maçı bizim için mucize maçlardı. 6 puan kaybettik. Bütün bunlardan kurtulmanın şansı var. İkinci yarı ilk maç itibarıyla final gibi çıkacağız. Biz kendi puanımızı aldıktan sonra bakmamız lazım. Gerideyiz, puan alıp bakacağız" ifadelerini kullandı.



"BURAK'IN BU KADAR YIPRATILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"



Takıma katılan Burak Yılmaz ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Güneş, Burak'ın yapılan ağır eleştirilerle yıpratılmasını doğru bulmadığını söyledi. Güneş, "Burak'ın idmansızlığı önemli. Çok yetenekli, gündemde olan bir oyuncu. Transferiyle ilgili olarak ise Burak ile ilk çalıştığım dönemden de biliyorum futbolu çok seviyor, işini severek yapıyor ve ait olduğu takımı da sahipleniyor. Bulunduğu takıma elinden gelen katkıyı yapıyor. Hatta parasını verip gelmişti o dönem de Trabzon'a. Gitti sonra, transfer ne gerektirdi bilmiyorum ama gittiği her yerde de başarılı oldu. İnsanlar eleştiri yapacaktır. Ama bu kadar haksız yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum çünkü her şeyini veren bir karakter. Ben çalıştım daha önce de biliyorum. Böyle bir oyuncunun bu kadar yıpratılmasını doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.



"KİMSEYE KEFİL OLMAM AMA BURAK'A KEFİLİM"



33 yaşındaki golcünün siyah-beyazlı taraftarlarla kucaklaşacağına inandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Hemen parlar ama kalbinde kötülük olduğunu düşünmüyorum. Takım adına her şeyi yapan bir futbolcunun yeniden istenmesi doğrudur. Gittiği zaman da söyledim ben Trabzon'a para kazandırarak gitti. Ben de şartlar gerektirdi buraya geldim. Böyle bir insanın burada olmasından ben gurur duyuyorum. Türkiye'de iyi iki forvet kim derseniz bir Burak, iki Cenk derim. Trabzon'a beraber gittik o zaman da. Yine çekiniyordu. Sonrasında da Trabzonspor'a geldi. Ama şimdi ayrıldı. Beşiktaş'ta olsaydı önceden de isterdim onu ama Messi'yi de isterim alamam. Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu düşünüyorum. Kendisi de Beşiktaşlı ve bunu hep söylüyor. Ben de aynısını yapıyorum. Trabzonsporluyum ben de. Bunu söylüyor ama geldi. Daha önce de gitti. O mu gitti, tutsalardı. Bugün Beşiktaş'ın bu şartlar içinde alabileceği en iyi golcü Burak. Şu anda Beşiktaş ile idmanda olmayan Vagner'den ucuz maliyeti. Yere düşmüştü. Olabilir, 'feda' döneminde bunu yaptı diye sürekli söylenmesine gerek yok. Beşiktaş ile Burak'ın kucaklaşacağını düşünüyorum. Sabırlı olmak lazım. Hakkılar, Sebalar gibi olmaya süresi yetmez belki ama onlar gibi davranmak lazım. Küçük eleştiriler var, biz de onlara katılıyoruz ve onların yapılmayacağı bir Burak olacağını düşünüyorum. Taraftarı da bildiği için, tanıdığı için daha kolay olacağını düşünüyorum. Futbolun bu tarafında tartışma sebebi vardır. Ben kendi adıma kolay kolay kimseye kefil olmam ama Burak'a kefilim" açıklamasında bulundu.



"BEŞİKTAŞ'TA MUTSUZ DEĞİLİM, MUKAVELEYİ DEĞERLENDİRECEĞİM"



Beşiktaş'ta mutsuz olmadığını ve mukaveleyi değerlendireceğini söyleyen Şenol Güneş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Planlar aklınıza gelmediği şekliyle gelişebiliyor. Şu an bulunduğum yerden memnunum. Bu sezon sonu sözleşmem bitiyor. Değerlendireceğim tabii ki teklifi. Ben burada mutsuz değilim. Oynadığımız oyundan, sonuçlardan mutsuzum. Taraftarın, başkanın istediği gibi yapmak için elimizden geleni yapacağız. Daha fazla puan alabilirdik ama çok basit hatalar yaptık. Bunları konuşmanın gereği de yok yeniden. Burada çalıştığım en uzun süreyi geçiriyorum. Uzun süre geçirmenin yıpranması da var. Ekonomik olarak krizin de futbol kulüplerinde fazla olduğunu biliyorsunuz. İstediğiniz transferleri yapamıyorsunuz. Onların takdiri nedir, bana geldiğinde düşünürüz, konuşuruz. Beşiktaş Yönetimi ve taraftarı beni istediği sürece gitmeyeceğim demiştim. İstediği sürece buradayım. Mukaveleyi değerlendiririz. Gidersem de saygımla giderim. Bu camianın sevgisini saygısını kazandığımı düşünüyorum. Başkanla fikir ayrılıklarımız belki oldu ama kavgamız hiç olmadı. Tartışmanın daha fazla yapılacağı seviyenin de en üste çıkması gereken dönemden geçiyoruz. Az konuşuyorum, farklı yere çekiliyor. Çok mutluyum, daha mutlu olmam için bir şey yapılırsa bakarız. Kulübün şartları nedeniyle en doğrusunu yapabiliriz. Burak konusunda da düşüncelerim vardı ama bugün oldu. Burak'la çok uzun zaman konuşmadım, aradım. Speküle edilmesin diye. İlk Trabzon'a gittiğinde başkan bana mesaj attı, 'Sen bu işlere girme Trabzonlusun' diye. Girmem, o yönetimler ve oyuncular arasındadır. Ben burada çalışırken bugün de yarın da son günüm gibi çalışıyorum."



"TOLGA ZENGİN KONUSUNDA YÖNETİMLE AYNI FİKİRDE DEĞİLİM"



Kadroya alınmayan oyuncular ve transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Buraya gelmeyen oyuncuların karar verilmesinde tabii ki benim de payım var. Ama son kararı yönetim verir. Ben artıları eksileri söylerim onlar kararlarını verir. Tolgay iyi bir oyuncu ama oynamadığında moralsiz oluyor ve herkesin moralini bozuyor. Gitmek istiyorum gibi söylemleri vardı, ben de git dedim hatta. Ayrılmasının doğru olacağını düşündüm. Gökhan hazır ama oynaması gerekiyor. Beklememiz gerekiyor ama maçlar kritik. Hem ona hem bize haksızlık yapıyoruz. Orada Quaresma var, Lens var, Babel var ve onlar da hazır. Pepe gitti zaten. Love'ı zaten konuştuk. Çok yetenekli ama bizde tutmadı. Oynamadığında ise sorun yapmıyor ama biz verimi alamadık yine de. En sonda Mustafa ve Güven'le oynadık. Biz onları oynatırken o kadar para verdiğimiz Love'ı tutmanın anlamı yok. Tolga'ya üzüldüm. Yönetimle orada ayrıldı fikirlerimiz. Ben onun olumsuz bir şeyini görmedim ama tepkiler varmış. Utku'nun kiralık gitmesini daha doğru buldum ama böyle bir karar alındı. Şu an her an gidecek diye düşündüklerimiz vardı ama olmadı. Belki olur. Tutun diyeceksiniz ama tutamıyor kulüpler maliyet nedeniyle. Galatasaray da şu an bunu yapıyor. Bizim için de geçerli. Şu oyuncuya büyük para veriyorlar onu gönderelim, ötekileri alalım. Gitmek isteyenler de olabilir onlar zaten gitmeli. Takıma da o yüzden çok genç oyuncu getirdim. Giden de olabilir, gelen de... Ricardo ile ilgili konuşulmuştu ama gitmedi. Nedenini bilmiyorum. Burak'ı forvete, Mirin'i stopere aldık. Belki defansa bir oyuncu daha alınabilir" ifadelerini kullandı.



"UCUZ ALINCA İYİ GELİYOR BİZE"



Yeni transfer Mirin'i 2-3 senedir takip ettiklerini belirten Güneş, "Ama pahalıydı. Bu dönem öyle bir gelişti ki baktığımız oyuncular arasında olabilir olan oydu. Oynamadığı için fiyatı da ucuzdu. Oynamaması handikaptı ama çabukluğuyla katkı yapacağını düşünüyorum. Onu daha iyi yapıp katkı sağlanmasını bekleyeceğiz. Şu an iyi görünüyor. Karakter olarak da öyle. Partneriyle uyuşması da çok önemli ama başlangıç olarak oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şanssızlığımız defansta çok değişiklik yaptık. Ben savunmanın oturmasını önemserim. Hücumda değişiklik olabilir çünkü bizim takımda en çok yorulan onlar oluyor. Defansın değişmesi kötü oldu ama inşallah bu oturacak. Gökhan, Caner, Adriano'ya bakalım. Gökhan iyi oynuyor, bakacağız. Elimizdeki oyunculardan bazılarının bölgelerini değiştiriyoruz ama bunları görmek için yapıyoruz. Stoperle ilgili olarak geçmişe baktığımızda pahalıdan değil ucuzdan faydalandık hep, inşallah Mirin'den de faydalanırız. Marcelo'da da öyle oldu. Ucuz alınca iyi geliyor bize" dedi.



"TOLGAY İYİ BİR OYUNCU, BAŞKA BİR OYUNCUYLA TAKAS İÇİN GÖNDERİLMİYOR"



Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan ile ilgili çıkan takas dedikodularına yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, "Şener'i tanıyorum, düzgün bir karakter ama şu an net bir şey olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Anladığım kadarıyla yazılanlardan Tolgay görüşüyor Fenerbahçe ile ama benim bildiğim para ile olursa anlaşma yapılır. Bizimkiler de daha önce para istiyor diye biliyorum ben. Önce para diyorlar. Tolgay iyi bir oyuncu. Başka bir oyuncuyla takas için gönderilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.



"SAĞ BEKTE SIKINTI VAR"



Orta sahada sayısal bir eksiklik olmadığını dile getiren Güneş, "Öne oynayacak iki oyuncumuz var; Oğuzhan, Ljajic. O yüzden eksik olduğunu düşünmüyorum. Ama sağ bekte sıkıntı var. Sol beke oyuncu almaya gerek yok bence. Ama iyi bir sağ bek ve aynı zamanda sol bek oynayan da olabilir. Onlar kalıyorsa sağ bek ve orta saha oynayabilen olabilir. İki bölge oynayan lazım. Gökhan varken, iyiyse başkasını oynatmam ben orada. Fatih de sağ bek, sol bek, stoper.. Tam oldu yani. Mirin'i aldık zaten stoper-orta saha, sağ bek-stoper oynayabilen olabilir. Ama gideceklerin gitmesi lazım önce" diye konuştu.



GÜNEŞ'TEN OĞUZHAN YORUMU: "ALTIN ALTINDIR, ÇAMURA DÜŞSE DE ALTINDIR"



Oğuzhan Özyakup'un iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Oğuzhan'ın yeteneğini biliyoruz, sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Ama altın altındır. Çamura düşse de altındır. Önemli olan çamuru üstünden atmak. Adem ile Oğuzhan var. İkisi birlikte oynayınca sıkıntı yaşıyorum ama onu sağlayamadık henüz. Sonrasında da birini tercih etmek durumuna düştük. Ama bu değişecektir. Asıl beklediğim şey hücumda biraz daha etkili olmak. Hem Adem'den hem Oğuzhan'dan. Larin'den şu an memnunum mesela. Başlangıçta böyle bir Larin yoktu. Bunu yansıtır mı bilmiyorum. Mustafa öyle. Güven başta iyiydi, şu an bocalıyor. Bu oyun Güven'in tarzı değil ama Larin'in üste çıkacağını gösteriyor. Babel bir süredir iyi görünmüyordu ama son maçta yarım saat oynadı, iyiydi. Gayretliydi. Genel olarak sayıları azaltıp, mevkileri çoğaltmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



"ORKAN ÇINAR'IN ALGILAMADA SIKINTISI VAR, NE YAZIK Kİ GİTTİĞİ YERLERDEN DE HEP ŞİKAYETLER GELDİ"



Ellerindeki genç oyuncuları yalnızca oynamaları halinde gönderebileceklerini kaydeden Güneş şöyle konuştu: "Fatih'e de, Larin'e de talep vardı ama az paraya verip orada oynamayacaksa burada kalsın. Biz Orkan'a da çok üzüldüm. Gittiğiniz yerde gelişmeyi düşünün. Hatta dedim ki, biz bu kadar yetenekli olanı nasıl kaybettik_ Orkan Çınar'ın algılamada sıkıntısı var. Ne yazık ki gittiği yerlerden de hep şikayetler geldi. Benim en büyük hayal kırıklıklarımdan biridir. Fatih'in daha iyi olması lazım ama iyi zaten geldiği nokta da. Son hazırlık maçında da çok iyiydi. Her takım için alınacak bir oyuncu. Ama oynama şansı varsa kiralık veririm. Larin için de aynı şey geçerli ama oynayacaklarsa gönderirim. Demin Utku'yu dedim gönderebiliriz diye. Anadolu'yu, zorluklarını görmek lazım. Yetenekli kaleci ama onu yaşaması lazım. Başarılı olacağını düşünüyorum."



"DEFANSA DA OFANSA DA UZUN BULABİLMEMİZ LAZIM"



Duran top tercihleri ile ilgili gelen bir soruya Güneş, "Duran toplarda Caner sol ayaklı, sağ ayaklı Ricardo ve şu an Adem var. Genel olarak böyle oluyor. Adem en iyilerinden ama ligde pek golü yok bu şekilde. Bizim duran topta da, ofansta da, defansta da sıkıntımız oldu. Daha önceki sezonlarda en iyisi bizdik. Afyon maçında vurdurduk, bir tanesi gol oldu. Boy olarak da düşüşümüz oldu takımda. Defansın oturması avantaj. Defansa da ofansa da uzun bulabilmemiz lazım" yanıtını verdi.



"ÖNE OYNAMAK DURUMUNDAYIZ"



Topu yere indirmeye çalıştıklarını ancak defansta oyun kurma konusunda sıkıntıları olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Yere indirmeye çalışıyoruz ama defansta oyunu kurarken de sıkıntılarımız var. Bu orta saha ve forvet için de geçerli. Afyon maçında az yaptık ama ikinci yarıda fazla yapınca güzel oldu. Öne oynamak durumundayız. Orada sıkıntımızı aşınca iyi olacak. Çok top tutuyoruz, bu sorun. Defansta özellikle oyuncuların daha aktif kullanması lazım. Daha çabuk çıkarmaları lazım topu ama orta sahada da kolay kayıpların olmaması lazım. Ama topla az oynama, öne oynama, kaybettiğimizde baskı yapma gibi özelliklerimizi bastırınca daha iyi olacak" dedi.



"GENÇ OYUNCULARIN HEPSİNİ OYNATMAK ZOR"



Genç oyuncuların hepsini oynatmanın zor olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Takımın ne olacağını bilmediğim için görmek istedim. Ege mesela fiziği, tekniği iyi ama ağır kalıyor. Kartal kısa boylu ama iyi bir oyuncu, hareketli. Mevkiye de bakmak lazım orta sahaya kimi koyabilirim mesela şu an? O yüzden Ege dedim, stopere olabilir" ifadelerini kullandı.



"KÖTÜ BİR İLK YARI GEÇİRDİK BİZ AMA BUNUN TAM TERSİNİ YAPARAK BU KÖTÜ GÖRÜNTÜYÜ SİLEBİLİRİZ"



Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maç itibarıyla finale çıkacaklarını söyleyen Güneş, "Mustafa (Denizli) hocanın rakipleri kim olacak bilmiyoruz. Hedef seçmek normal. Kötü bir ilk yarı geçirdik biz ama bunun tam tersini yaparak bu kötü görüntüyü silebiliriz. Geçen sene de ikinci yarı çok puan aldık ama ilk yarı çok kaybımız olmuştu. Ama bana kimsenin parasıydı, havasıydı gibi bahaneleri olmayacak. Kötü oynadık geri kaldık, aksini yapıp takımı olması gereken yere getirmemiz lazım. En azından oyun olarak en iyisi olmak zorundayız. Sivas ve Antalya maçı bizim için mucize maçlardı. 6 puan kaybettik. Bütün bunlardan kurtulmanın şansı var. İkinci yarı ilk maç itibarıyla final gibi çıkacağız. Biz kendi puanımızı aldıktan sonra bakmamız lazım. Gerideyiz, puan alıp bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.



"DOUGLAS'I BİLMİYORUM AMA EKONOMİSİNE DE BAKILMIŞTIR"



Avrupa'dan kötü bir şekilde elendiklerini sözlerine ekleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Hatalarımız olan maçlardı. Bunları görmek istemiyoruz. Kötü oyunla da kazanabilmen lazım madem iyi takımsın. Sağ bek - sağ stoper oynayabilen varsa olabilir. Douglas'ı bilmiyorum ama alırsak nasıl alırız, ekonomisine de bakılmıştır. Onların hepsine bakılarak karar veriliyor. Tercihi ona göre yapıyorsun ama henüz alınmadı. Ama elden de gitmesi lazım tabii oyuncuların. Fazla sayıda var. Öncelikle azaltmamız lazım."



Enzo Roco ile ilgili gelen bir soruya Güneş, "Diyelim ki Enzo gitti, o arada oyuncu alamadık neden vereyim şimdi onu. Çocuk da dedi ki ben oynamak istiyorum. Bizden herkes kolay alıyor da biz kolay alamıyoruz" yanıtını verdi.



"GİDECEKSEN GİT, KALDIYSAN DA OYNAYACAKSIN"



Takımdaki bazı oyunculardan beklediğini alamadığını dile getiren Şenol Güneş, "Bazı oyuncuların gidip gitmemesi kulüp ve onlara bağlı olarak değişebilir. Buradaysan buraya aitsin, gideceksen de saygı duyarız. Biz beklediğimizi alamadık Babel'den, Adriano'dan da. Gideceksen git, kaldıysan da oynayacaksın. Paranı alıyorsun. Elinde Babel varken, ben oyuncu almam oraya. Gitmesini istemesem bile gitmesinde yarar var derim alınacak oyuncu varsa. Çok para alıp bir yere gitmek mi, iyi para alıp oynamadığın bir yere gitmek mi? Kararın bugün yarın bitmesi lazım. Gideceksen bileceğim. Ona göre hazırlık yapacağım. Kalacak Babel ve Adriano beni etkiler ya da gidecek olan. Gecikmesi iyi değil. İyi tarafı Burak ve Mirin alındı ama diğerleri gidemediği için işler yavaşladı" dedi.



"SERDAR AZİZ İYİ BİR OYUNCU, BİZE GELMEK İSTİYORDU, SONRA GALATASARAY'A SATTILAR"



Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen Serdar Aziz'e ilişkin açıklama yapan Güneş, "Serdar Aziz iyi bir oyuncu. Galatasaray'da ne yaşadı bilmiyorum. Aramadım. Oyuncu bize gelmek istiyordu, sonra Galatasaray'a sattılar. Şimdi yeniden ayrıldı. Sakatlığı var diyorlar. Belki olur bilmiyorum. Transferi yönetim yapıyor. Stoper istiyorsan al o zaman. O kararları kolay veremezsiniz. Bilmediğim konular siz benden daha yakınsınız şu aralar. Ben kulüpten randevu alıyorum şu ara" ifadelerini kullandı.



Güneş son olarak Fabri ile ilgili gelen bir soruya da "Fabri'yi duydum. İyi bir karakter, giderken üzüldüm gelirken de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, o ne derse o olur" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

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