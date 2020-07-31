Şentop, farklı ülkelerin meclis başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, farklı ülkelerin meclis başkanlarıyla telefonla görüşerek bayramlarını tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke Meclis Başkanları, karşılıklı olarak hem milletvekillerinin, hem de ülke halklarının bayramlarını tebrik eti. Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi, yaşanan deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak 522 deprem konutu ile ilgili teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü. Görüşmede iki Meclis Başkanı da aynı şekilde, karşılıklı olarak milletvekillerinin ve ülke vatandaşlarının bayramlarını tebrik ettiler. TBMM Başkanı Şentop'un bayram dolayısıyla, Türk dünyası, Balkan ülkeleri ve Müslüman coğrafyadan 15 dolayında ülke Meclis Başkanı ile görüşmesinin planladığı belirtildi.ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Siirt'teki Pervari Doğan üsbölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve görevli askerlerin bayramını da tebrik etti. İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesindeyken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla aradı. TBMM Başkanı Şentop, hem Bakan Soylu'nun, hem de görevli askerlerin bayramını kutlayarak, "Bütün askerlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim hepsini muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.