Şentop'tan İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop'tan İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Şentop'tan İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirme

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında Libya'da şehit olan MİT görevlilerini deşifre ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeye ilişkin "Bütün siyasi görüşler bakımından farklı düşünen...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında Libya'da şehit olan MİT görevlilerini deşifre ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeye ilişkin "Bütün siyasi görüşler bakımından farklı düşünen arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olabilir. Bizim hukuka, mevzuata bakmamız lazım. Ben yapılan işlemlerin bir problem teşkil etmediğini düşünüyorum." dedi.

Şentop, CNN Türk ve Bengütürk TV'deki programlara canlı bağlantılarla katılarak değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'te katıldığı programda Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Başkan Şentop, Anayasa'da düzenlenen yasama muafiyetlerinden birinin "dokunulmazlık" olduğuna işaret etti. Şentop, bu bağlamda milletvekilinin parlamento üyeliği süresince işlediği suçlarla ilgili hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın yürütülebilmesinin ancak Meclisin bu konuda izin vermesiyle mümkün olabileceğini anımsattı.

Mustafa Şentop, dokunulmazlığın, milletvekilini, parlamento faaliyetlerine katılmaktan engelleyen hallere karşı koruduğunu vurgulayarak, "Mesela bir milletvekili hakkında bir soruşturma açılıp gözaltına alınabilir, tutuklanabilir, böylece parlamento faaliyetlerine katılamaz. Böylece kritik oylamalar olduğu zaman bu parlamentonun nihai iradesini de etkileyen bir sonuca dönüşebilir. Bu bakımdan getirilmiş. Yani esasen milletvekilinin şahsını korumak için değil parlamento faaliyetini korumak için getirilmiştir." diye konuştu.

Yasama muafiyetlerinden birinin de "yasama sorumsuzluğu" olduğunu kaydeden Şentop, bunun, milletvekilinin, milletvekilliği bittikten sonra da parlamentodaki parlamenter faaliyetlerinden dolayı sorumlu tutulamayacağı ceza hukukunu ifade ettiğini söyledi. Şentop, yasama sorumsuzluğunun; dokunulmazlıktan farklı olarak milletvekilliğinden sonra da geçerli olduğuna ve Meclis kararıyla ortadan kaldırılamadığına dikkati çekti.

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'li Ümit Özdağ hakkındaki fezleke sürecinin "yasama sorumsuzluğu" bağlamında olduğunu belirterek, "Tabii yasama sorumsuzluğunun kapsamı, hangi sözlerin bu kapsama girdiği konusunda gerek Yargıtayın gerek Anayasa Mahkemesinin farklı karar ve değerlendirmeleri var. Anayasa Mahkemesi hukukçularının, ceza hukukçularının farklı değerlendirmeleri var. Bir husus da şudur ki; böyle bir durumda savcılıklar tarafından başlatılan soruşturmaların bir fezleke olarak Meclise gönderilip gönderilemeyeceği konusu ki şu an o tartışılıyor daha çok esasen." dedi.

"Milletvekillerimiz dokunulmazlık ve yasama sorumsuzluğu koruması altında"

Şentop, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, savcıların, dokunulmazlık konusunda milletvekilleri hakkında herhangi bir işlem yapamadığını, soruşturma yürütemediğini ve bu tür konuları doğrudan Meclise fezleke olarak gönderdiğini belirtti.

Savcıların, Meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından bir milletvekili hakkında soruşturma işlemi yaptığı takdirde, konunun "yasama sorumsuzluğu"na dahil olduğunu görmeleri halinde gerekli kararı verebileceğini ifade eden Şentop, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yasama sorumsuzluğu konusunda gerek savcılık gerek mahkeme aşamasına ilişkin düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Meclis Başkanı Şentop, "Bu bakımdan ben şunu ifade etmek isterim; bütün milletvekillerimiz Anayasa'da ifade edilen yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu koruması altındadır. Bunun usulleri gerek Anayasa'da gerek İçtüzük'te belirlenmiş, ceza yargılaması bakımından da Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlemeler var. Bütün siyasi görüşler bakımından farklı düşünen arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olabilir. Bizim hukuka, mevzuata bakmamız lazım. Ben yapılan işlemlerin bir problem teşkil etmediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Meclis'teki basın açıklamalarının, yasama sorumsuzluğu kapsamında olmadığı değerlendirmeleri var"

Şentop, daha sonra Bengütürk TV'deki programa canlı bağlantıyla katıldı.

Burada da İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin soruyu yanıtlayan Şentop, bazı siyasetçilerin bu konuda sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunduğunu anımsattı.

"Milletvekillerinin hangi eylemlerinin yasama sorumsuzluğu kapsamına gireceği" konusunda farklı görüşler bulunduğuna işaret eden Şentop, milletvekillerinin, Genel Kurul, komisyon ve partilerinin grup toplantılarında yürüttüğü çalışmalarının, Meclis çalışması ve "yasama sorumsuzluğu" kapsamında olduğu yönünde genel kabul bulunduğunu anlattı. Şentop, "Meclisteki basın açıklamalarının yasama sorumsuzluğu kapsamında olmadığı yönünde genel olarak anayasa hukukçularının, ceza hukukçularının değerlendirmeleri var." dedi.

Savcılığın, milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu kapsamında olmayan açıklamalarına ilişkin fezleke hazırladığını ifade eden Şentop, "Savcılığın Meclise bir fezleke göndermesi, 'Bir yasama sorumsuzluğu vardır, yoktur.' şeklinde bir kanaati ortaya çıkarmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Ümit Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin, "Bu husus, 25 Mart'ta normal prosedür içerisinde Meclis Başkanlığına gelmiş. Meclis Başkanlığı 26 Mart'ta komisyona havale etmiş. 30 Mart'ta, 'Gelen Kağıtlar' listesi var; Meclisin milletvekillerine hitaben, orada da yayınlanmış. Üzerinden aşağı yukarı 20 gün geçmiş. 20 gün geçtikten sonra bu konunun gündeme gelmesini biraz tuhaf buluyorum. 20 gün önce bütün milletvekillerinin bilgisine sunulmuş bir husus var ortada. İkinci husus da 'yasama sorumsuzluğu' çerçevesinde tartışılabilecek 7-8 tane daha dosya var Karma Komisyonda. Bunların hiçbirisi ile ilgili böyle bir tartışma olmamış." diye konuştu.

Meclis Başkanlığının, usulüne uygun olarak gelen dosyaları, TBMM Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdiğine işaret eden Şentop, "Bu idari bir işlemdir. Meclis Başkanlığının bu konuda içerikle ilgili denetim yapıp, dosyayı savcılığa iade etme gibi bir yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Şentop'tan İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirme

Milletvekili, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 06:07 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti İnfaz yasası ise cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
İnfaz yasası ise cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İnfaz yasası ise cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum         
20:30
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi         
19:08
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı         
18:52
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım         
18:48
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı         
18:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 00:36:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şentop'tan İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]