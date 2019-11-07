Son Dakika Haberleri: Şentop'tan Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerine ziyaret
Son Dakika Politika Şentop'tan Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerine ziyaret

Şentop'tan Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerine ziyaret

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerini ziyaret etti.

Şentop'tan Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerine ziyaret, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerini ziyaret etti.

Şentop, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası İşbirliği (MIKTA) Parlamento Başkanları 5. Toplantısı için geldiği Meksiko'da, toplantı öncesi Ulusal Antropoloji Müzesi ile Troçki Müzesi'ni gezdi.

Bolşevik siyasetçi Lev Troçki'nin öldürüldüğü ve müzeye dönüştürülen evde, Troçki ve ailesinin kullandığı eşyaların yanı sıra Troçki'nin Türkiye'de geçirdiği yıllara ait fotoğraflar da yer alıyor.

TBMM Başkanı Şentop'a, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik etti.

Mustafa Şentop, Meksika, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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