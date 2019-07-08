Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji'nin desteklediği milli sporcudan 4 altın madalya
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Sepaş Enerji'nin desteklediği milli sporcudan 4 altın madalya

1 saat önce

Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 4 altın madalyanın sahibi oldu.

Sepaş Enerji'nin desteklediği milli sporcudan 4 altın madalya, System.String[]
Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 4 altın madalyanın sahibi oldu.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde hizmet verdiği 1,7 milyon müşterinin hayatına hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dokunmaya önem veren Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 500 metrede bireysel ve ekip yarışlarında 3, 1000 metrede ekip yarışlarında 1 altın madalyanın sahibi oldu. Mustafa Özmen, 4 altın madalyanın yanı sıra 1000 metrede gümüş ve 200 metrede bronz madalyayı da evine götürdü.

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 29 takımdan 300 sporcu büyükler ve gençler kategorisinde mücadele etti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
Türkiye Kupası, Mustafa Özmen, Spor
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