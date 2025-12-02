Kocasını öldüren Serap Avcı tahliye edilmedi - Son Dakika
Kocasını öldüren Serap Avcı tahliye edilmedi

02.12.2025 17:33
Kocası Yasin Avcı'nın ölümüyle ilgili olarak yargılanan Serap Avcı'nın davasında bugün beşinci duruşma gerçekleşti. Mahkeme, tanık ifadelerinden sonra tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren Serap Avcı'nın yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avcı, duruşmada kendisine uygulanan şiddetin asıl tanıklarının, duruşma salonunda bulunan kayınvalidesi de dahil olmak üzere eşinin ailesi olduğunu söyledi. Avcı, "Yasin beni dövüp odaya kapattığında hepsi gidip mutfakta oturuyordu. Biri de gelip kapıyı çalıp halimi sormuyordu" dedi. Mahkeme, Serap Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kendisine şiddet uygulayan kocası Yasin Avcı'yı bıçakla öldürmekten Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir çocuk annesi Serap Avcı bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada evli kaldığı süre boyunca eşinin şiddetine uğradığını anlatan Avcı, beraatını istedi.

"HEPSİ ORADAYDI"

Serap Avcı duruşmada, kocası Yasin Avcı'dan sistematik olarak şiddet gördüğünü belirtirken, maktülün ailesi ve avukatları ise şiddetin tanığının bulunmadığını ifade etti. Avcı, kendisine uygulanan şiddetin asıl tanıklarının, duruşma salonunda bulunan kayınvalidesi de dahil olmak üzere eşinin ailesi olduğunu söyledi. Avcı, "Yasin beni dövüp odaya kapattığında hepsi gidip mutfakta oturuyordu. Biri de gelip kapıyı çalıp halimi sormuyordu" dedi.

"HERKES KORKUYORDU"

Serap Avcı, maktül Yasin Avcı'nın yakınlarının 'dövdüyse neden bırakmamış, neden çocuk yapmış? Sistematik şiddete uğradıysa neden şikayet etmedi?' şeklindeki ifadelerine karşı da mahkemedeki savunmasında, "Herkes korkuyordu Yasin'den. Ben de korkuyordum. Mahalledeki bir çok kişi ondan dayak yemiştir. Neden şikayetçi olmadınız diye soruyorsunuz. Şikayetçi olsa oraya geri gelecekti, birşey değişmeyecekti" şeklinde konuştu.

Yargılama sonunda Avcı'nın tutukluluk devamına karar verilirken duruşma 9 Aralık saat 10: 00'a ertelendi.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN SERAP AVCI'YA DESTEK ÇAĞRISI

Duruşmanın ardından Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapıldı. "Erkek adalet değil gerçek adalet", "Serap Avcı yalnız değildir", "Serap'a özgürlük" sloganları atan kadınlar, "Bugün Serap Avcı'nın yargılandığı dava dosyasının 5'inci celsesi için "Serap İçin Feministler Kampanya Grubu" olarak Küçükçekmece Adliyesi'ndeydik. Bugün bu duruşma salonunda Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütaalasını açıkladı. Bu mütalada Serap'ın cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına ilişkin talepte bulunuldu. ve mahkeme bugün tutukluluk halinin devamına karar verdi" dedi. Açıklama şöyle:

"HAYATINA SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN HAPİSTE"

"Bu davayı takip eden feministler olarak bu mütaalaya karşı söyleyeceklerimiz var. Bu mütaalaya karşı söyleyecek çok şey var. Çünkü Serap hayatına sahip çıktığı için hapiste. Biz bunu biliyoruz. ve buna ek olarak şunu da biliyoruz. Bugün burada Serap hayatına sahip çıktığı için yargılanırken 20 ayı aşkın süredir tutuklu yargılanırken bugün bir haksız tahrik tartışması açıldı önümüze mütaalayla beraber. Ve biz biliyoruz ki bu haksız tahrik tartışmasının yapıldığı unsurlar Serap'ın tam da nasıl ölmemek için öldürmek zorunda kaldığına ilişkin bütün detayları içeriyor. Burada iddianamenin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret bir mütalaayla karşı karşıyayız. Tam da bu davayı takip etme nedenlerimizden biri zaten buradaki sistematik erkek şiddetini ortaya çıkartmak"

Serap Avcı'nın erkek şiddetine karşı hayatına sahip çıktığı ve meşru savunma nedeniyle her duruşmada beraat istediklerini anımsatan kadınlar şöyle devam etti:

"ERKEK ADALET DEĞİL, GERÇEK ADALET"

"Bugün Cumhuriyet Savcısı Serap'ın cezalandırılmasını ve bu cezaya haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Fakat biz biliyoruz ki aynı taleplerin meşru savunma için olduğu gibi değerlendirilmesi mümkün. Biz biliyoruz ki Serap'ın 7 buçuk yıl boyunca maruz kaldığı şiddetin neticesinde bir meşru savunma gerçekleştirdiği için beraati gerekiyor. Bugün, bu celse mütalaa geldi. Ama biz bu duruşmayı takip eden feministler olarak bu mütalaayı kabul etmiyoruz. Bu mütalanın kabulü mümkün değil. Erkek adalet değil, gerçek adalet için bu yargılamayı takip ediyoruz. Bir sonraki celse 9 Aralık'ta sabah saat 10'da gerçekleşecek. Tüm kadınları son celse için, karar duruşması için, Serap'a özgürlük demek için hayatına sahip çıktığı için, hapiste olan tüm kadınların tahliye edilmesi için Küçükçekmece Adliyesine çağırıyoruz."

Haber: Beril KALELİ

Kaynak: ANKA

