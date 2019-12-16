Serbest bölge temsilcileri Antalya'da buluştu - Son Dakika
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Serbest bölge temsilcileri Antalya'da buluştu

6 saat önce

Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Başkanı Emre Şandan, ülke genelindeki 18 serbest bölgede, üretim, alım, satım ve diğer alanlarda 764'ü yabancı, 2 bin 66'sı Türk sermayesi olmak üzere 2 bin 830 firmanın faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Serbest bölge temsilcileri Antalya'da buluştu, System.String[]

Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Başkanı Emre Şandan, ülke genelindeki 18 serbest bölgede, üretim, alım, satım ve diğer alanlarda 764'ü yabancı, 2 bin 66'sı Türk sermayesi olmak üzere 2 bin 830 firmanın faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Şandan, Bursa, Ege, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Mersin serbest bölge başkan ve temsilcilerinin katılımıyla Antalya'da düzenlenen toplantıda, küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurularak serbest bölgelerde istihdamı, üretimi ve ihracatı artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanması gerektiğini söyledi.

Serbest bölgelerin ülke ekonomisini ciddi oranda desteklediğini ifade eden Şandan, "Ülke genelindeki 18 serbest bölgede, üretim, alım, satım ve diğer alanlarda 764'ü yabancı, 2 bin 66'sı Türk sermayesi olmak üzere 2 bin 830 firma faaliyet gösteriyor. Ülke ekonomisine geçen yılki verilere göre 21 milyar dolarlık katkı sağlandı. 75 bin kişilik istihdam gerçekleştiren Türkiye serbest bölgeleri, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği teknoloji ve ticaret merkezi haline dönüştü." diye konuştu.

Antalya Serbest Bölgesi'nin yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri konusunda başarılı bir rol model oluşturduğunu dile getiren Şandan, bölgenin medikal ve elektronik sektörlerin yanında ağırlıklı olarak yat imalat ve mega yat bakım alanında Türkiye'nin ilk ihtisas serbest bölgesi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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