Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü - Son Dakika Spor

Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü

7 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş, 2 bronz madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş, 2 bronz madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen kafileyi Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve yakınları karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu yıl asıl hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atmıştık. Ancak bu yıl olimpiyatların arefesi ve kota maçlarının da yakın olmasından dolayı, şampiyonayı sporcularımızın tecrübe kazanması çerçevesinde değerlendirdik. Hedefimiz olimpiyat olduğu için Avrupa Şampiyonası'na özel bir hazırlık yapamazdık. Bizim hazırlığımız kota maçları için. Mart ayının 3. haftasında Macaristan'da yapılacak Avrupa kota maçlarına ve nisanın sonunda Sofya'da yapılacak dünya kota maçlarına hazırlanıyoruz. Kadınlarda 4, grekoromende 4, serbeste 4, olmak üzere toplamda 12 kota alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz."

Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Adem Bereket de Avrupa Şampiyonası'nın olimpiyat oyunları öncesinde kendileri için iyi bir prova olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Roma'da Avrupa Şampiyonası'ndaki tek altın madalyasını serbest stilde 92 kiloda Süleyman Karadeniz kazanmıştı. Serbestte 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 70 kiloda Haydar Yavuz ve 74 kiloda Soner Demirtaş bronz madalya elde etmişti.

Milli Güreş Takımı'nda grekoromen stil erkeklerde 60 kiloda Kerem Kamal gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Cenk İldem bronz, kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar gümüş, 55 kiloda Bedia Gün de bronz madalya almıştı.

Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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