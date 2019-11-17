Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon Ankara İlbank Spor Kulübü oldu

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon, finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımını 7-3 mağlup eden Ankara İlbank Spor Kulübü oldu.

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ve madalyalar kazandıran güreşçilerin mindere çıktığı güreşler nefesleri kesti. Dün yapılan müsabakaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ASKİ Spor, Ankara İl Bank ve Erzurum Büyükşehir Belediyespor takımları yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Ankara İl Bank Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u 7-3, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da Ankara ASKİ Spor'u 5-5 sona eren maçın ardından mağlup ederek finale yükseldi. Bugün saat 14.00'te ilk olarak 3'üncülük-4'üncülük müsabakaları yapıldı. Ankara ASKİ Spor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u 9-1 yenerek Süper Lig 3'üncüsü oldu. Saat 15.30'da yapılan final müsabakaları sonrasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünü 7-3 yenen Ankara İl bank Spor Kulübü TGF Serbest Güreş Süper Ligi Şampiyonu oldu.

İKİ TAKIM SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Ankara Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen TGF Süper Lig karşılaşmalarının ardından 1'inci lige düşen takımlarda belli oldu. A ve B gruplarını son iki sırada tamamlayan takımlardan İstanbul Sancaktepe İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ni 9-1, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı da Kocaeli İzmit Belediyesi'ni 8-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından İstanbul Bahçelievler Belediyespor ve Kocaeli İzmir Belediyespor takımları Süper Lig'e veda ettiler.

Diğer yandan müsabakaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, asbaşkanlar Zeki Gül ile Süreyya Yoğurtçu ve Spor Genel Müdürlüğü Organizasyonlar Daire Başkanı Ercan Yıldız da takip etti.