Serenay Sarıkaya'dan yalnızım mesajı! - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'dan yalnızım mesajı!

17.03.2021 07:36
Serenay Sarıkaya'dan yalnızım mesajı!, System.String[]

DEMET AKALIN'A CEVAP VERMEDİMMaldivler tatilini noktalayıp Türkiye'ye dönen Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

DEMET AKALIN'A CEVAP VERMEDİM

Maldivler tatilini noktalayıp Türkiye'ye dönen Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya'nın tatil fotoğraflarındaki ışığı beğenmeyen Demet Akalın "Kim çekiyor bunları" diye sormuş, Sarıkaya daha sonra "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz" diyerek annesiyle fotoğraflarını yayınlamıştı. Güzel oyuncu sorular üzerine o paylaşımı Akalın'a cevaben değil, hayatında kimse olmadığı mesajını vermek için yaptığını söyledi: "Demet Akalın'a değil, size ithafen yapmış oldum."

BERGEN'İ HEYECANLA BEKLİYORDUM

Sarıkaya, şarkıcı Bergen'in acılarla dolu yaşamını konu alan sinema filminde başrol oynayacaktı, ancak projenin çekimleri pandemi nedeniyle ertelendi. Farklı projelere yöneldiğini söyleyen Sarıkaya, "Bergen filmini ben de çok heyecanla bekliyordum ama bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru başka bir-iki projem başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor" dedi.

Serenay tarzı

Serenay Sarıkaya örgülü saçları ve giyim stiliyle dikkat çekti.

En son dijital bir platformda yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sarıkaya, uzun zamandır ekranlardan uzak. Yeni sezonda ekranlara dönmek isteyen güzel oyuncu gelen senaryoları değerlendiriyor.

Bir süredir yalnız olan Serenay Sarıkaya vaktini ailesiyle geçiriyor. Güzel oyuncu en son tatile  annesi Ümran Sarıkaya ile çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya'dan yalnızım mesajı!

Serenay Sarıkaya, Demet Akalın, Türkiye, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'dan yalnızım mesajı! - Son Dakika Magazin


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