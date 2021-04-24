Sergen Yalçın: Sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımız vardı - Son Dakika

Sergen Yalçın: Sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımız vardı

24.04.2021 23:37
Sergen Yalçın: Sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımız vardı, System.String[]

"Bizim maçlarda rakipler neden kırmızı kart görmüyor""Dördüncü hakem at diyor, Cüneyt hoca atmıyor""Her maçta atılması gereken adamlar atılmıyor, penaltılar çalınmıyor"Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

"Bizim maçlarda rakipler neden kırmızı kart görmüyor"

"Dördüncü hakem at diyor, Cüneyt hoca atmıyor"

"Her maçta atılması gereken adamlar atılmıyor, penaltılar çalınmıyor"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Yalçın, "2 haftadır kazanamıyorduk. Bugün galip gelerek biraz morallendik. Oyuncuların morali yerine gelmiş oldu. Oyuna baktığımız zaman sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımız vardı. Çıkıp kazandılar. Burada herkes formanın hakkını elinden geldiğinde vermeye çalışıyor. Alınan sonuç ve oynanan oyundan memnunuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hafta ortasında zor bir deplasman var. O maça konsantre olmaya çalışacağız" diye konuştu."BİZİM MAÇLARDA RAKİPLER NEDEN KIRMIZI KART GÖRMÜYOR"Kendi maçlarında rakip oyunculara neden kırmızı kart çıkartılmadığını soran Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu merak ediyorum. 2'nci sarıdan atılması gerekenler neden atılmıyor. Özellikle soruyorum. Baksınlar, yanlış söylüyorsak özür dilerim. 4'üncü hakem atılması lazım diyor, Şampiyonla Ligi'nde UEFA'da maçlar yönetmiş Cüneyt Çakır atmıyor. Ankaragücü maçında, Kasımpaşa maçında yine atmadılar. Buna anlam veremedik. Bize birisi bunu açıklasın. Bizim maçlarda rakip oyuncular neden atılmıyor. Hem MHK'ye hem de federasyona soruyoruz. Bizim maçlarda neden kırmızı kart verilmiyor. O algı yapan yorumculara soruyoruz. Helal olsun diyorsunuz televizyonlarda. Biraz da bunları konuşun" ifadelerini kullandı."DÖRDÜNCÜ HAKEM AT DİYOR, CÜNEYT HOCA ATMIYOR""Biz kimseyi eksik düşünmüyoruz. Beşiktaş formasının giyen oyuncular sahaya çıkıyorsa eksik yoktu" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Ankaragücü maçında penaltıdan 2 tane yedik. Oyuncu ilk penaltıda kendisini Welinton'a takıp düşürüyor. İkincide pozisyon dışarda başlıyor. Burada VAR'ın devreye girmesi gerekmiyor mu? Aleyhimize olunca her şey devreye giriyor. Rakiplerimize sürekli yan top faulu çalıyor hoca. Seviyesi yüksek, yarı final yönetmiş, gözde hakemlerimizden birisi. Bizim de beğendiğimiz bir hakem, nasıl atmasın oyuncuyu. Halil Umut Meler'i veriyorsunuz, penaltıyı vermiyor. Oyuncuyu atmıyor. Dirsekler kart değil mi? Orada faulu çaldıysanız kartı vermek zorundasınız. Bu kuralı ben koymadım. Federasyonun kuralı. 50 metreden benim oyucumu atıyorsun Ersin'i. Önümüzde dördüncü hakem at diyor, atmıyor. Biz bunları nasıl anlayacağız. Kural değişiyor mu? Birilerinin gelip bize anlatması lazım. Şampiyonluğa giderken bir takıma bu kadar sıkıntı çıkartılmaz. Bıktık bunlardan. Ne yapalım konuşmayalım mı, geleceğimizi perişan mı edelim? Ben Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da son 5 maçta başarılar diliyorum. Onlarla bir derdimiz yok. Bize hemen kart gösteriyorsunuz, rakibimize neden göstermiyorsunuz. İnceleyin pozisyonlar. Böyle olmaz, böyle devam etmez. Sonrasında yapacağımız konuşmalar bunu 100 katı olur" ifadelerini kullandı.Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar sürebileceğini, bunun kendileri için sorun olmadığını söyleyen Yalçın, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim derdimiz bu değil. Bizim derdimiz sahadaki oyunlarla. 7 oyuncumuz yok. Kulübede alacak oyuncu kalmadı. Her maç aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Yaşadıklarımızı anlatmak zorundayız. Söylemeyelim mi? Her maç puan, şampiyonluğu mı kaybedelim. Konuştuğumuz zaman hakemle ilgili konuşuyor deniyor. Buraya gelip ne anlatalım, oyunun bir parçası mı olalım" şeklinde konuştu."HER MAÇTA ATILMASI GEREKEN ADAMLAR ATILMIYOR, PENALTILAR ÇALINMIYOR "Çaykur Rizespor maçındaki kadroya dönecek isimlerden bahseden Yalçın, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Kim olmazsa olmasın, bizim için farketmez artık. Kimin olup olmadığı önemli değil, kimin ne oynadığı önemli. Oyuncularımız bugünkü gibi mücadele ederse sorun yok. Welinton ve Atiba dönecek, belki Larin de dönecek. Ama Necip ve Rosier yok, yani değişen bir durum yok. Ben bunları bahane olarak anlatmıyorum, benim için sorun değil bunlar. Benim için maç oynanırken olanlar problem. Eksik varsa var, biz olanla çıkar oynarız. Her maçta atılması gereken adamlar atılmıyor, penaltılar çalınmıyor. Benim oyuncularım sürekli sarı kart görüyor, sürekli yan toptan faul çalıyorlar. Ne yapmamız gerekiyor bizim, burada ne konuşmamız gerekiyor?"

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımız vardı - Son Dakika Spor


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