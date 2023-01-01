Seri katil koca...Üç eşini de öldürdü

Ölen kadının yakınları, "Bu adam dışarıda olursa cinayetler tekerrür edecek" diyerek tepki gösterdi

İZMİR - Manisa'da daha önce iki eşini de öldüren şahıs, cezaevinden çıktıktan sonra dini nikahlı üçüncü eşini öldürmekten tutuklandı. Metruk bir binaya gömülen kadının yakınları, "Bu adam dışarıda olursa cinayetler tekerrür edecek" diyerek duruma tepki gösterdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde polis ekipleri, bir kadının cesedinin İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını aldı. Yapılan araştırmada, 48 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay sonrası kadının dini nikahlı eşi Necati A. gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, şahsın sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Necati A.'nın 1984 yılında ilk eşi Emine A.'yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A.'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Şahsın 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri nedeniyle şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu Menekşe ile dini nikahlı olarak yaşadığı öğrenildi. Teşhis için İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen Menekşe'nin kızı ve yakınları duruma tepki gösterdi.

"Eğer çıkarsa yine can yakar"

Mutlu Menekşe'nin damadı İsmail Bangir, "Bu adam bir kere cinayet işlemiş, iki kere cinayet işlemiş, bu da üçüncüsü. Bu tip adamların dışarı bırakılmaması gerekir. Demek ki bu adam dışarıda olursa cinayetler tekerrür edecek. Adamın ifadelerini de duyduk. Şahıs, cinayeti kendisinin işlemediğini söylüyor. İşten eve geldiğinde kayınvalidemi bulduğunu, daha önce iki cinayeti olduğu için bu olayı da kendisi yaptı sanırlar diye korktuğunu belirtiyor. Sonra kızını kayınvalidemi gömmeleri için zorlamış. Kızı babasıyla kayınvalidemi gömdükten sonra korkup karakola ifade vermiş. Kamera kayıtlarında da el arabası ile kayınvalidemi götürüp defnettikleri görülüyormuş. Bu tür insanlar dışarıda olursa kimse güvende olmaz. Biz bu davanın arkasını bırakmayacağız. Hak ettiği cezayı almalı. Eğer çıkarsa yine can yakacaktır" dedi.

Mutlu Menekşe'nin cenazesinin yarın Afyonkarahisar'da Ataköy Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.