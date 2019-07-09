Şerifoğulları: "güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımızı hızlandırdık"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan şehir içi ulaşım sorunlarını rahatlatmaya yönelik projeleri doğrultusunda, şehir genelinde trafik yoğunluğunun asgariye indirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi bağlantısını sağlayan 620 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki Yahya Kemal Caddesi, 4 şeritten altı şeride çıkarılıyor. DSİ Bölge Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yol genişletme çalışmasıyla, cadde genişliği 32 metreye çıkarılarak, 3 geliş 3 gidiş şeklinde düzenlenecek. Altı şerit olarak hizmete sunulacak cadde üzerinde çalışmalara başlanırken, cadde asfalt serimi, kaldırım düzenlemesi ve duvar örümü çalışmalarının ardından hizmete alınacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yollarıyla kaldırımlarıyla modern ve kaliteli bir kent oluşturmak amacı doğrultusunda şehrin dört bir yanında çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, şehrin trafik yoğunluğunu gidermek, sürücülere güvenli ve konforlu sürüş imkânı kazandırmak için ekiplerin çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettirdiğini ifade ederek, "Yahya Kemal Caddesi trafik yoğunluğunun en fazla olduğu güzergâhlar arasında yer alıyor. DSİ Bölge Müdürlüğü ve okullara ait alanı 7 metre içeri çekerek, caddeyi 3 gidiş 3 geliş şeklinde düzenleyerek trafiği ciddi manada rahatlatacağız" dedi.

Şehrin, doğu bölgesiyle bağlantısını sağlayan İtfaiye Kavşağı'nın yeniden düzenlenmesi amacıyla kısa süre önce başlattıkları çalışmaların da devam ettiğini belirten Başkan Şerifoğulları, alanda hem sinyalizasyon hem de kavşağın yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürdükleri çalışmaların tamamlanmasıyla alandaki trafik yoğunluğunun ciddi manada rahatlayacağını kaydetti.

Son olarak Ulukent Mahallesi ve Şehir Hastanesi arasında bağlantı sağlayan 500 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde olan ve altı şerit olarak düzenlenecek yeni yol çalışmasını denetleyen Başkan Şerifoğulları, "Alanda ekiplerimiz gayretli çalışmalarını sürdürüyor. Temel malzeme serimi ve tretuvar çalışmalarının ardından asfalt çalışmasını gerçekleştirerek hizmete sunacağız" diye konuştu.

"Belediye ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor" diyen Başkan Şerifoğulları, "Hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde çalışarak, 11 ana başlıktaki 100 projemizi hayata geçirecek, Elazığ'ımızı daha müreffeh, daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda geleceğe hazırlayacağız" dedi.