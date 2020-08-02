Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeyi ziyaret etmek için Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar Kastamonu'ya geliyor.

İstanbul'dan Sinop'a giderken kente uğrayan ve ailesiyle şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen Zeynel Abidin Anar, "Kastamonu'yu gezmeye 1 saat ayırmıştım ama bir kaç gün ayırmak gerekiyormuş. Sanki Osmanlı döneminde yaşar gibi oldum. Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi çok güzel bir yer. İçim huzur doldu. Tarif edilmez bir durum. Çok büyük bir huzur hissettim." dedi.

Yaşar Düzgören ise külliyeyi sık sık ziyaret ettiğini anlattı.

Külliye içindeki müzede Şeyh Şaban-ı Veli'nin kullandığı eşyaların da bulunduğunu belirten Düzgören, "Buraya geldiğimizde dua ediyoruz. Ben buraya gelince sanki cennet bahçesine gelmiş kadar huzur buluyorum, rahatlıyorum. Buraya herkesi davet ediyorum." diye konuştu.