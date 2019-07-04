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Seyhan Belediye Meclisini üç kadın yönetiyor

1 saat önce

Nüfus bakımından Türkiye'de beşinci sırada bulunan Seyhan İlçesinin Belediye Meclisi'nin yönetimi üç kadına emanet edildi.

Seyhan Belediye Meclisini üç kadın yönetiyor, System.String[]
Nüfus bakımından Türkiye'de beşinci sırada bulunan Seyhan İlçesinin Belediye Meclisi'nin yönetimi üç kadına emanet edildi.

Akdeniz bölgesinin en kalabalık ilçesi olarak göze çarpan Seyhan'ın ilçe belediyesi meclis toplantıları Başkan Akif Kemal Akay'ın katılmadığı anlarda CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik ve meclis katipleri CHP'li Duygu Atikaslan Ayçe ve İYİ Parti'li Sultan Zeynep Erciyes tarafından yönetiliyor.

Temmuz ayının açılan üç birleşiminden ikisine Başkanlık eden CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik geçmiş dönemde İl Genel Meclis üyeliği yapmış bir önceki dönemde de Seyhan Belediye Meclis üyeliği görevini sürdürmüştü.

45 üyeli Seyhan Belediye Meclisinde 13 kadın meclis üyesi bulunuyor. CHP'de 25 meclis üyesinden 10'u kadın. Yasemen Çelik, CHP Meclis Üyesi ve Meclis 1. Başkan Vekilliği yaparken, Türkan Pehlivan da CHP Meclis Üyesi ve Meclis 2. Başkan Vekilliği yapıyor. CHP'de ayrıca Nilüfer Korkmaz, Meryem Filiz Bahadırlı, Leyla Karakaş, Hacice Yılmaz, Gülcan Bingöl (Yedek Meclis Katibi), Funda Buyruk, Fadime Geçioğlu (CHP Grup Sözcüsü), Duygu Atikaslan Ayçe (Asil Meclis Katibi) olarak görev yapıyor.

16 meclis üyesi bulunan Ak Parti'de ise 2 kadın üye olarak Yasemin Şule Özülkü Jaıcks ve Sevda Erdede bulunuyor.

4 meclis üyesi olan İYİ Parti'de ise Sultan Zeynep Erciyes kadın meclis üyesi ve aynı zamanda da Asil Meclis katipliği yapıyor.

2 üyesi olan MHP'de ise kadın üye bulunmuyor. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:48 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan, Güncel
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