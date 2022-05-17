Sezai Karakoç uluslararası sempozyumla Diyarbakır'da anılacak - Son Dakika
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Sezai Karakoç uluslararası sempozyumla Diyarbakır'da anılacak

17.05.2022 10:39
Sezai Karakoç uluslararası sempozyumla Diyarbakır'da anılacak

Diyarbakır'da "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlenecek.

Diyarbakır'da "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlenecek.

Valilik, Cihannüma Dayanışma ve İş birliği Derneği, Dicle Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 26-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sempozyumda, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç birçok yönü ile konuşularak memleketinde anılacak.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde 26 Mayıs saat 09.30'da açılış programıyla başlayacak sempozyuma, yurt içi ve dışından yaklaşık 60 üniversiteden katılım sağlanacak.

3 gün sürecek sempozyumda 7 salonda 40 eş zamanlı bilimsel oturumla, Karakoç'un şiiri, sanatı ve düşünce dünyası ele alınacak.

Araştırmacı, yazar ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 160 uzman ismin bildirileri ve sunumlarıyla katkıda bulunacağı sempozyuma siyaset ve sanat dünyasından da katılım sağlanacak.

Sempozyumda sosyal etkinlikler kapsamında 26 Mayıs saat 21.00'de Ulu Cami Mesudiye Medresesinde "Tanıklıkları ve Hatıralarıyla Sezai Karakoç Hasbihal Programı", 27 Mayıs'ta sabah namazının ardından Dicle Üniversitesi Fetih Camisi ve Hz. Süleyman Camisi arasında "Fetih ve Diriliş Yürüyüşü", 27 Mayıs saat 21.00'de Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezinde (Sur içi), "Şiir ve Sohbet Programı", 28 Mayıs'ta Ergani Makam Dağı ziyareti ve sonrasında Sur içi gezisi gerçekleştirilecek.

Sezai Karakoç'un anısına yapılacak sempozyumun bildirileri daha sonra kitap haline getirilerek bilim dünyasının istifadesine sunulacak.

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Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Sezai Karakoç, Diyarbakır, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezai Karakoç uluslararası sempozyumla Diyarbakır'da anılacak - Son Dakika


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