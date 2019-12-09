Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu, Meral Okay adını hatıra ormanı ile yaşatacak
Son Dakika Magazin Sezen Aksu, Meral Okay adını hatıra ormanı ile yaşatacak - Son Dakika Magazin

Sezen Aksu, Meral Okay adını hatıra ormanı ile yaşatacak

6 saat önce

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile tesis edilen sahaya Kızılçam türü fidan dikimleri yapılacak.

Sezen Aksu, Meral Okay adını hatıra ormanı ile yaşatacak, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile tesis edilen sahaya Kızılçam türü fidan dikimleri yapılacak.


Sezen Aksu 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı'nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti. Öte yandan, 2008 yılında müzik adamları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı'nın adlarına 4 bin adet fidanı TEMA Vakfı'nın Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı'nda, 2015 yılında ise söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut'ta 5 bin, 2018 yılında ise Denizli Çal ve Sundurlu sahasında Adile Naşit anısına da 5 bin adet fidanı toprakla buluşturmuştu. Meral Okay anısına tesis edilen saha ile birlikte Sezen Aksu katkıları ile dikilen fidan miktarı 24 bine ulaştı.


TEMA Vakfı, gönüllüsü Sezen Aksu'ya kurduğu hatıra ormanları ile ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve doğal varlıkları koruma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Orman Genel Müdürlüğü, Meral Okay, Sezen Aksu, Kepsut, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:51 
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