Sezona umutlu giren Güney Marmaralı turizmciler müsilajdan dertli - Son Dakika

Marmara Denizi'nin güney sahillerinde yer alan turizm işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini henüz üzerlerinden atamadan şimdi de müsilajdan (deniz salyası) dolayı yaşanan rezervasyon iptalleriyle zor günler geçiriyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, salgından dolayı daha fazla ihtiyaç duyulan doğa ve kültür turizmine bu kez müsilajın darbe vurduğunu söyledi.

Tatilcilerin gittikleri yerlerde temiz bir çevre, temiz hava ve hijyenik bakımdan güvenli ortamlar aradığını belirten Saraçoğlu, "Turizmciler olarak umutlu girdiğimiz sezonda, Marmara Denizi'ndeki müsilajdan dolayı rezervasyon ve turlarımızda iptaller olmaya başladı. Kötü koku ve görüntü kirliliği endişe oluşturduğu için rezervasyonlarını iptal eden iç ve dış pazardan gelecek turistler, alternatif bölgelere kayıyor." dedi.

Orta Doğulu turistlerin yönünü Karadeniz Bölgesi'ne çevirmeye başladığını, yat ve teknelerin de rotalarını Marmara'dan Bodrum ve Çeşme'ye yöneltebileceğini dile getiren Saraçoğlu, bu sene bölgedeki yazlıklar ve pansiyonların dolmayabileceğini vurguladı.

"Marmara Denizi'nin kuzey yönüne bakan sahil şeridi müsilajdan daha fazla etkilendi"

Salgın sürecinde özellikle Yalova'yı öne çıkarmaya çalıştıklarını, bunun için yurt içinde ve yurt dışında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunduklarını bildiren Saraçoğlu, son dönemde yaşanan müsilajdan kaynaklı olumsuzlukların bu çabaların karşılığını almaya engel olduğunu anlattı.

Bu süreçte insanların deniz ürünleri yemeklerinden uzaklaşmasıyla gastronomi turizminin de olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nin kuzey yönüne bakan sahil şeridi müsilajdan daha fazla etkilenmiş görünüyor. Yalova, Çınarcık, Esenköy, Koru, Altınova, Mudanya, Tirilye gibi kuzeye açık olan yerler poyrazın da etkisiyle kirliliği sahile doğru itiyor ve buralardaki görüntü daha da kötüleşiyor. Güneye açık olan yerler biraz daha az etkilenmiş görünüyor. Müsilaj salgınının bir an önce temizlenmesini ve bu konudaki acil eylem planının derhal harekete geçmesini önemle rica ediyoruz."

"Bazı rezervasyonlar duruma göre daha ileri tarihlere atıldı"

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 30 oda kapasitesiyle hizmet veren bir termal otelin müdürü Esin Susam ise önceki haziran aylarına oranla en az müşteri bulunan dönemi yaşadıklarını belirtti.

Salgın yüzünden geçen yıl bekledikleri hizmeti veremediklerini, bu yıl da müsilaj sorunu yaşadıklarını ifade eden Susam, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda bu dönem en az yüzde 50 dolulukla hizmet veriyorduk. Şu an otelimizde sadece 5 müşterimiz var. Ne yazık ki daha önceden yapılan rezervasyonlarımız da müsilaj nedeniyle iptal oldu. Bazı rezervasyonlar duruma göre daha ileri tarihlere atıldı. Önceden ayarlanan iki turumuz da yine müsilaj nedeniyle iptal edildi. Arayan müşterilerimizin artık ilk sorduğu soru, sahil kesimlerinde müsilaj olup olmadığı yönünde."

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi Belediye Başkanı Mehmet Temel de bölgelerinde turizm sezonunun yeni başladığına değinerek, "Burada temizlik yapmamıza hiç gerek kalmadı. Bizim burada akıntının daha fazla olması nedeniyle salyalar aktı gitti." ifadelerini kullandı.