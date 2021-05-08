Şampiyonluk düğümü çözülüyor! Fatih Terim cesur bir ilk 11 sahaya sürdü, Sergen Yalçın ise sürpriz yapmadı

Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hataysporu 7-0 mağlup eden Kara Kartal ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

ASLAN'IN 23 GALİBİYETİ VAR

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.

İLK MAÇI KARTAL ALDI

iki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı. İki takımın eksikleri Galatasaray'da koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER FAZLA

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.

CİM-BOM'U 6 MAÇTIR YENEN ÇIKMADI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.

EMRE AKBABA FORMDA

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı ekibin son haftalardaki skor yükünü çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Emre Akbaba, Galatasaray'ın bulduğu 5 golün 3'ünü atarak takımına ciddi bir skor katkısı sağladı. Emre, 36. haftadaki 1-1'lik Trabzonspor maçında beraberliği, 38. haftada 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta da 2-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde 2. golü attı

Galatasaray:

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin