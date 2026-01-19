Shenzhou-20 Uzay Aracı Başarılı Bir Şekilde İndi

JİUQUAN, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülü, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına iniş yaptı. Pazartesi günü Beijing saatiyle 09.34'te inen kapsülde mürettebat bulunmuyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada yerinde yapılan incelemeler sonucunda dönüş kapsülünün dış kısmının genel olarak normal, içindeki malzemelerinse iyi durumda olduğunun tespit edildiği belirtilerek, Shenzhou-20 uzay aracının dönüş görevinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.