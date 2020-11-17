Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı - Son Dakika

Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı

17.11.2020 08:00
Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı, System.String[]

ANTALYA'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 30 TL'ye yükseldi.

ANTALYA'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 30 TL'ye yükseldi. Havanın soğumaması nedeniyle denizlerde az avlanan sarıkanat, barbun 120, çinekop 100 TL'ye satılırken, fiyatları pahalı bulanlar kilosu 20 TL'ye sardalya, kubbesi sofralarında tercih ediyor.

Antalya'da balıkçı tezgahlarında en pahalı balık, sarı kanat ile barbun kilosu 120 TL, en ucuz ise sardalya 20 TL'ye yerini aldı. Tezgahta çinekop 100, çipura, mercan ve levrek 75, uskumru, karakulak ile kuzu 60, istavrit 50 TL'den satılıyor. Fiyatların pahalılığından dolayı balık almaya gelenler, kilosu 20 TL'ye satılan kubbes, gümüş ve sardalyayı tercih ediyor. Antalya tezgahlarında 2 haftadır yerini alan Karadeniz hamsisi ise kilosu 30 TL'den satılıyor.

Balıkçı İlker Keklik, havanın soğumaması nedeniyle balık fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Hamsinin 30 TL'den satıldığını aktaran Keklik, "Karadeniz'de havanın soğumamasından dolayı Karadeniz balığının fiyatı yüksek. İlerleyen günlerde hava soğumaya başladıkça fiyatlar düşer. Örneğin hamsinin 30 TL'den 20'ye kadar inmesini bekliyoruz. İzmir depremi de fiyatları olumsuz etkiledi. Şu anda tezgahta en çok satılan hamsi. Pahalı görenler muadil olarak daha uygun fiyata sardalya, kolyos gibi balıkları tercih ediyor. Çinekopun mevsimi daha başlamadı. Büyük ihtimal 1 ay sonra havalar soğuyunca başlar. Şu anda tezgah fiyatı 100- 120 TL gibi gidiyor. Bu fiyatların 50, 60 TL'ye düşmesini bekliyoruz. Genel olarak tezgahta çeşit bol ama denizlerde balık yeteri kadar değil. Bu da tamamen hava şartlarından kaynaklı" diye konuştu.'İKLİM ÇOK SICAK GİDİYOR'Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, av sezonu başında çok balık avlandığı için fiyatların düşük olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şu anda balık fiyatları biraz artış gösterdi. Av sezonu başlangıcındaki avlanma şu anda normal seyrine geçti. Avlama miktarı potansiyeli düştü. Böyle olunca da artış başladı. Bir de iklim çok sıcak gidiyor. Özellikle Karadeniz'deki hamsi, palamut ve lüfer açısından iklim sıcak geçtiği için balık az çıkmaya başladı. Fiyatlar hemen tavan yaptı. Balık fiyatlarındaki artışın nedeni budur. Karadeniz'den iç kesimlere hava soğuduğu zaman bizim kıyılarımıza doğru inerse fazlaca hamsi yakalanır. Fiyatlar aşağı inecektir. Karadeniz ve ülke kıyılarında hava bu şekilde devam ederse, fiyatlar aynı şekilde seyrine devam edecektir. "


Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı
Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı
Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı
Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı
Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı
Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı
Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı

Karadeniz, Antalya, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı - Son Dakika Ekonomi


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