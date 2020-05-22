'Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye'nin ilk temizlik aracını belediye başkanı tanıttı - Son Dakika

'Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye'nin ilk temizlik aracını belediye başkanı tanıttı

'Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye'nin ilk temizlik aracını belediye başkanı tanıttı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Aracımız atık pil ve atık yağları da ayrıştırarak toplayarak çevreye bırakmayacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan...

'Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye'nin ilk temizlik aracını belediye başkanı tanıttı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:

"Aracımız atık pil ve atık yağları da ayrıştırarak toplayarak çevreye bırakmayacak"

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesine belediyelerden ilk olacak adım Kayseri'den geldi.

Kocasinan Belediyesi tarafından temizlik işleri filosuna yeni alınan araç, hem evsel atıkları hem de kimyasal atıkları ayırarak, çevreye atık bırakmadan geri dönüşüme katkı sağlayacak. Aracın tanıtımını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Aracımız atık pil ve atık yağları da ayrıştırarak toplayarak çevreye bırakmayacak" dedi.

Bu projede amacın atıkların ekonomiye geri kazandırılması da olduğunu belirten Ahmet Çolakbayrakdar, "Bugün sizlere Kocasinan Belediyesinin temizlik hizmetlerindeki mevcut araç filomuza ilave etmiş olduğumuz yeni aracımızı tanıtmak için buradayız. Arkamda görmüş olduğunuz araç, bundan sonra Kocasinan Belediyesi olarak bundan sonrasında bizim sıfır atık toplama noktasında, yüzde 100 kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi ve tesislerimize taşınması için atılmış olan bir adım. Bu araç, Türkiye'de ilk defa Kayseri'de Kocasinan yollarında hemşerilerimize hizmet edecek olan bir araç. Tabi bundan sonra bu ve daha fazla aracı hem Kocasinan'da hem de Türkiye'nin farklı illerinde görmeye başlayacaksınız. Bu aracın özelliği de kaynağında ayrıştırılmış olan geri dönüşüm artıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine imkan sağlaması. Biliyorsunuz ki şu an biz evlerden, çöplerden ayırıyoruz ve ayrı bir vaziyette topluyoruz ama Sayın Emine Erdoğan hanım efendinin himayesinde devam etmekte olan sıfır atık projesi, kaynağından da ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması, bu şekilde ekonomiye katılması ve bu şekilde çevreyi koruması noktasında önemli bir proje" dedi.

Aracın atık pilden atık kızartma yağına kadar olan atıkları kaynağından ayrıştırarak toplayacağını ve geri dönüşüme göndereceğini söyleyen Çolakbayrakdar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sıfır atık projesinin de hem toplanması, hem ayrıştırılması hem de nihai olarak geri kazanılması noktasında son derece önemli olan kısım ayrıştırma noktası. Görmüş olduğunuz araçta birden fazla haznesiyle birlikte, bu ürünler tek tek ayrıştırılmış vaziyette toplanacaklar. Bu araçta farklı bir nokta daha var, o da pil atıklarının toplanması. Eğer ki çevreye bir pil atıyorsanız, biliyorsunuz ki bunların uzun süre çevrede kalmasından dolayı oluşturmuş olduğu dezavantajları var ve burada anlatmaya gerek yok. Bu aracımızla birlikte pilleri de kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayabileceğiz. Bir diğer özelliği de kızartma yağı gibi evsel yağ atıkları. Biliyorsunuz ki bununla ilgili Kocasinan Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz mahallelerin içindeki yağ kazanım geri dönüşüm kutularımız var. Aynı şekilde bu araçla yine mahallelerin içerisine gittiğimiz zaman evlerde ve binalarda bu atığı da toplamış olacağız. Çevreye vermeden, oluşabilecek zararların önüne geçmiş olacağız. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlık çalışanları gibi işin bir diğer tarafında da belediyelerde çalışan temizlik personellerine de teşekkür ediyoruz."

'Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye'nin ilk temizlik aracını belediye başkanı tanıttı

Ahmet Çolakbayrakdar, Emine Erdoğan, Kocasinan, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 09:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye'nin ilk temizlik aracını belediye başkanı tanıttı - Son Dakika

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