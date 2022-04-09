SİGORTA SEKTÖRÜ 2022'DE 'DİJİTALLEŞMEYLE' BÜYÜYECEK - Son Dakika

Dijital sigorta şirketinden evcil hayvan sigortası Trafik sigortası yaptırana egzoz emisyon ölçümü hediye İSTANBUL, (DHA) - Dijital sigortacılık platformlarına olan ilginin arttığını söyleyen sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, dijital sigortacılık platformlarının büyümelerini sürdüreceğini belirtti. Kızıltepe, 'Dijital sigortacılık hızlı bir şekilde gelişirken web sitesi ziyaretçi rakamlarımızın da bu doğrultuda son 3 yılda yüzde 800'ün üzerinde büyüdüğünü söyleyebiliriz' dedi. sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren ise pazarın büyümesi için kullanıcılara ilave katma değerli hizmetler sunduklarını ifade etti. sigortaladım.com, Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe ve Pazarlama Direktörü İzzet Özveren'in katılımıyla İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2021 yılının sektörle ilgili verileri paylaşılırken tüketici davranışlarındaki değişim değerlendirildi. Ayrıca, 2022 yılı için pazarla ilgili öngörüler ve yenilikler aktarıldı. Kızıltepe, müşterilerden gelen taleplere bakıldığında Türkiye'deki lokomotif ürünün trafik sigortası gibi gözükse de bu yıl içinde siteye yeni ürün eklemeleri ile kasko, DASK, seyahat sağlık poliçesi ve özellikle evcil hayvan sigortası ile ilgili ciddi talep aldıklarını aktardı. Lokomotif olarak zorunlu ürünlerin sektörü domine ettiğini belirten Kızıltepe, kampanyalarla müşterilerin dijital ortamdan sigorta alımını teşvik etmeyi amaçladıklarını anlatarak, İngiltere'de dijital sigortacılığın yüzde 60 seviyelerinde bulunduğunu, Avrupa Kıtası'nda bunun yüzde 7-8'lerde olduğunu, Türkiye'de ise adım adım ilerlediğini ve bunun uzun soluklu bir operasyon olacağına dikkat çekti. ZORUNLU ÜRÜNLERDE MÜŞTERİ TUTUNMA ORANI DÜŞÜK Kızıltepe, dijital sigortacılığın daha çok müşterileri tanıma, o anlık olarak ihtiyaçlarını tespit etme, ihtiyaç olan ürünü o an sunabilme kapasitesiyle de alakalı olduğuna işaret ederek, sigorta şirketleriyle yapacakları ortak çalışmalarla bu alanı bir noktadan diğer bir noktaya taşıyabileceklerini söyledi. Zorunlu ürünlerde müşteri tutunma oranının yani poliçe yenileme oranının düşük olduğunu söyleyen Kızıltepe, 'Kişilerin kendisinin faydalandığı ürünlerde bu oran çok daha yüksek çünkü hizmeti kendisi alıyor. Şirketi, aracı kurumu kendisi seçip, deneyimi kendisi yaşıyor' diye konuştu. KIZILTEPE: DİJİTALLEŞMEYLE SİGORTACILIK SEKTÖRÜ DE İVME KAZANDI Sektörün pozitif ivme kazandığını belirten Kızıltepe, '2020 yılına kıyasla 2021 yılında prim üretimi hayatdışı branşlarda yüzde 28.5 artışla 87.6 milyar lira, hayat branşında yüzde 22.8 artışla 17.7 milyar lira ve toplamda yüzde 27.5 artışla 105.3 milyar lira oldu. Zor bir yılı geride bırakmakla birlikte 2022'de de sigorta sektöründe reel büyüme bekliyoruz. sigortaladım.com olarak 2022 yılında da tüketiciye sigortayla ilgili en doğru bilgileri sağlamaya ve sektörü geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörün gelecekte 'dijitalleşme' başlığı altında daha da büyüyeceğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de internet üzerinden sigorta satışı önemli ölçüde artış gösterdi. Dijital sigortacılıkta sigorta poliçelerinin satışının en önemli bölümünü müşterilerin satış öncesi sigorta poliçesini araştırma ve seçim aşamaları oluşturuyor. Türkiye'de dijital sigortacılık hızlı bir şekilde gelişirken web sitesi ziyaretçi rakamlarımızın da bu doğrultuda son 3 yılda yüzde 800'ün üzerinde büyüdüğünü söyleyebiliriz. 1 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veren dijital bir sigorta platformu olarak dijitalleşmeyi önemsiyor, uçtan uca tüm müşteri deneyim süreçlerimizde kullanıyor ve altyapılarımızda da tüm dijital yeniliklerle entegre olarak çalışıyoruz? dedi. Online olarak 20'nin üzerinde sigorta şirketi üzerinden, karşılaştırmalı olarak inceleme ve satın alma imkanı sunduklarını söyleyen Kızıltepe, 'Zorlu koşullara rağmen 2021 yılı oldukça verimli ve hareketli geçti diyebiliriz. Kovid-19 etkisi, ekonomideki dalgalanmalar ve toplum olarak bizi derinden etkileyen deprem, yangın gibi çevresel olaylara rağmen müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışmalarımıza devam ettik. Teknolojiyi ve müşteri memnuniyetini merkezine alan bir platform olarak verinin önemini iyi biliyor ve kullanıcılarımıza veri odaklı kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünler sunarak, verileri katma değerli iş sonuçlarına dönüştürüyoruz' diye konuştu. ÖZVEREN: TÜKETİCİLER ARTIK HIZLI, KOLAY VE ANLAŞILIR ÇÖZÜMLERİ TERCİH EDİYOR Dijital sigortacılığın gelişen ve gelişmekte olan bir alan olduğunu belirten sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren ise faaliyetine başlamasından bu yana hem bireysel hem de kurumsal alanda 1 milyonun üzerinde müşteriye hizmet verdiklerini bildirdi. Özveren, 'Pandemiyle hızla değişen koşullara bağlı olarak sigorta ihtiyaçları da farklılaştı. Tüketiciler artık hızlı, kolay ve anlaşılır çözümleri tercih etmeye başladı. Dolayısıyla giderek dijitalleşen bir dünyada sektörün daha müşteri odaklı hale gelmesi ve müşteri deneyimini iyileştirmesi bir zorunluluk haline geldi. Sektörde farklı ürün ve branşların olması da hem tüketiciler hem de rekabet açısından oldukça önemli. Yeni sağlık ürünleri ve sağlık kategorisinde özelleştirilmiş farklı tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerimiz ile de tüketicilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarken aynı zamanda sigorta sektörünün bu konudaki büyümesine de katkı sağlıyoruz. Örneğin yeni eklenen özel fiyatlı ve mevcut hastalıkları da kapsam altına alan TSS, seyahat sağlık sigortası gibi özel ürünlerle de artık müşteri ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. sigortaladım.com olarak, kurulduğumuz günden bu yana, bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için sigorta sektöründe başlattığımız uygulamalarla yeniliklere öncülük ediyor ve en yüksek kalitede müşteri deneyimi sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÜCRETSİZ EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ KAMPANYAMIZI 2022'DE DE SÜRDÜRÜYORUZ? Tüketici davranış ve ihtiyaçlarını düzenli olarak araştırarak kendilerine yol haritası ve müşterilere sunulabilecek ek faydaları belirlediklerini söyleyen Özveren, 'İnternetten sigorta satın alımlarında vazgeçilmez iki unsurun platformların sundukları ek faydalar ve markaya olan güven olduğunu gördük. Bu kapsamda birçok iş birliği yaparak hediye çeki, ücretsiz kullanım hakları gibi farklı kampanyalar ve özel avantajları da onlar için bulup bir araya getirmeye devam ediyoruz. Son dönemde sektörümüzdeki en anlamlı ve en katma değerli hizmetimiz, ücretsiz Egzoz Emisyon Ölçümü oldu. Türkiye'de araç sahiplerini bilinçli bir sürücü olma yolunda desteklemek ve çevreye zarar vermeyen, daha yeşil bir trafik oluşturmak için başlattığımız kampanya kapsamında zorunlu trafik sigortasını sigortaladım.com'dan satın alanlar, bir yıl süresince TÜVTÜRK muayene istasyonunda, poliçelerinde yer alan plaka bilgisini vererek egzoz ölçümlerini ücretsiz bir şekilde yaptırabiliyorlar' dedi.

?EVCİL HAYVAN SİGORTASI İLE ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERİYORUZ? Özveren, pandemi ile dünya çapında evcil hayvan sahiplerinin sayısında ciddi bir artış yaşandığını ve sağlık harcamalarının hayvan sahiplerini zorladığına dikkat çekti. 2020'de 66,5 milyar dolar olan evcil hayvan pazarının 2027 yılına kadar 350 milyar doları aşacağını ifade eden Özveren, 'Türkiye'de ise toplam 21 milyon hane bulunuyor. Bunların yüzde 20'si kedi, yüzde 6'sı ise köpek sahibi. Evcil hayvan sahiplerinin, yüksek tedavi ücretleri nedeniyle hayvanlarını tedavi ettirmekte zorlanmaya başladığını görüyoruz. Bu ihtiyaca odaklandık. pet11 ve Zurich Sigorta ile birlikte pet11 Evcil Hayvan Sigortası hizmetini hayata geçirdik. Bugün benzer birçok evcil hayvan sigortası sadece acil durumlarda devreye girerken sunduğumuz pet11 Evcil Hayvan Sigortası, karşılaşılabilecek pek çok sağlık sorununun tedavisini kapsıyor. Sigorta, özenle seçilmiş anlaşmalı veteriner kliniği ağında veya istenen herhangi bir veteriner kliniğinde, sadece katılım payı ödenerek, kedi ve/veya köpeğin tedavisinin yaptırılmasını sağlıyor' diye konuştu.