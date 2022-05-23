Siirt'te nesli tehdit altında olan "benekli semender" görüldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü.

İlçeye bağlı Bacavan Yaylası'nda bir grup arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıkan Abdulrakip Sevgili, arkadaşı Emin Aras ile bölgeden geçen derede gördükleri semenderi fotoğrafladı.

Sevgili, AA muhabirine, kertenkeleye benzeyen canlının dikkatlerini çektiğini söyledi.

Canlıyı fotoğrafladıklarını anlatan Sevgili, "Sonradan türünü öğrenmek için yaptığım araştırmada benekli semender olduğunu anladım. Bu güzel canlının koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Zararlı ve korkulacak değil, korunacak bir tür"

Bölgede çalışmalar yapan herpetolog Dr. Nedret Yakalı Evsen, Anadolu'ya has endemik benekli semenderin ince yapılı olduğunu belirtti.

Bu türün ergenlerinde, uzunluğun 19 santimetreye kadar olabildiğini ifade eden Evsen, "Sırt rengi koyu kahve veya siyah renkte olup bu renk üzerinde sarı veya portakal kırmızısı yuvarlağımsı lekeler bulunur. Karın bölgesi siyahımsı gri renkte, yalnızca orta kısmında boyuna uzanan portakal kırmızısı bir şerit mevcuttur. Bu şerit kuyrukta da devam eder." dedi.

Evsen, semenderin yüksek yerlerde ve devamlı akan serin sularda yaşadığını dile getirerek, kış mevsimini ise uygun oyuk ve taş altlarında geçirdiklerini aktardı.

Semenderin Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Batman ve Van'da dağılış gösterdiğini anlatan Evsen, şunları kaydetti:

"Gündüzleri su kenarlarında gizlenirken geceleri aktiftir. Böcek ve yumuşak yapılı omurgasızlarla beslenir. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altındadır. Yapılaşma, tarım faaliyetleri, yol çalışmaları, yangınlar, tarım ilaçları ve gübre kullanımı, evsel atıklar, otlatma gibi insan faaliyetleri sonucu oluşan kirlilik ve habitat tahribatları türün neslini tehdit eden faktörlerdir. Zararlı ve korkulacak değil, korunacak bir türdür."