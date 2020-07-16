Siirt'teki operasyonda şehit olan 2 polis için tören düzenlendi (2) - Son Dakika

Siirt'teki operasyonda şehit olan 2 polis için tören düzenlendi (2)

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki operasyonda Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisi için tören düzenlendi.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki operasyonda Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisi için tören düzenlendi.

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti

Şehit polisler Anıl Kemal Kurtul (29) ve Muhammed Demir'in (31) Türk bayrağına sarılı naaşları, Siirt Devlet Hastanesinden alınarak törenin yapılacağı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, kurum temsilcileri, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı.

Şehitlerden Kurtul'un 6 aylık kızı Öykü, Demir'in 22 aylık kızı Afra da tören alanına getirildi.

Bakan Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş, ailelere başsağlığı diledi.

"Vatan sağ olsun"

Cenazelerin tören alanına getirilişi sırasında selam duran şehit Demir'in eşi Hilal Demir Bakan Soylu'ya "Vatan sağ olsun." dedi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından Bakan Soylu, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve silah arkadaşları tarafından omuz verilen şehitlerin cenazesi tekbirler eşliğinde ambulansa taşındı.

Bu sırada şehit eşi Hilal Demir, "Gurur duyuyorum seninle. O çok istediğin mertebeye ulaştın. Ben de senin izinden geleceğim." ifadelerini kullandı.

Şehit Demir'in cenazesi memleketi Sivas'a, şehit Kurtul'un naaşı ise Hatay'a uğurlandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşmiş, çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralanmıştı. Yaralı polisler helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edilmiş, ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'teki operasyonda şehit olan 2 polis için tören düzenlendi (2) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:12 15'i Nobel ödüllü 100 bilim insanından çağrı: Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 20:11:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'teki operasyonda şehit olan 2 polis için tören düzenlendi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]