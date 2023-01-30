Çatışma değil eğlence! Asker uğurlamasında silahlar art arda patladı - Son Dakika
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Çatışma değil eğlence! Asker uğurlamasında silahlar art arda patladı

30.01.2023 17:51

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asker uğurlamasında bir grup genç eğlencenin dozunu kaçırıp pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Yürekleri ağızlara getiren eğlence cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde asker eğlencesi için toplanan gençler, ellerine aldıkları pompalı tüfekler ile art arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaklaşık 10 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrasında jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

İşte yüreklerin ağza geldiği asker eğlencesinden kareler;

Silahlı çatışma değil, asker eğlencesi
Silahlı çatışma değil, asker eğlencesi
Silahlı çatışma değil, asker eğlencesi
Silahlı çatışma değil, asker eğlencesi
Silahlı çatışma değil, asker eğlencesi
Kaynak: İHA
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Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatışma değil eğlence! Asker uğurlamasında silahlar art arda patladı - Son Dakika

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