Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde asker eğlencesi için toplanan gençler, ellerine aldıkları pompalı tüfekler ile art arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi.
Yaklaşık 10 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrasında jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
İşte yüreklerin ağza geldiği asker eğlencesinden kareler;
Son Dakika › 3. Sayfa › Çatışma değil eğlence! Asker uğurlamasında silahlar art arda patladı - Son Dakika