Şile açıklarında teknede 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

ŞİLE Sahil Güvenlik Komutanlığı 'nca Ağva açıklarındaki bir teknede, 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtelen bir kişi yakalandı.

Şile Ağva'nın 21 deniz mili açığında Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri saat 10.45 sıralarında Kaya-X isimli balıkçı teknesinde inceleme yaptı. Teknede 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerden 24'ünün Afgan, 6'sının Irak, 5'inin İran, 3'ünün Bangladeş ve 2'sinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Göçmenlerin tekne ile yurtdışına kaçırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Kaçak göçmenler Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na ait tekneye bindirilerek karakola getirildi. Burada kaçak göçmenlere üst ve çanta araması yapıldı. İnsan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı. İlk işlemlerinin ardından kaçak göçmenler İstanbul İl Göç İdaresi'ne götürüldü. İnsan kaçakçısı olduğu belirtilen kişi işlemlerinin tamamlanması ardından savcılığa sevk edildi.