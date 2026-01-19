Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi - Son Dakika
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

19.01.2026 06:45
Şili'de ülkenin güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde devam eden orman yangınlarında 300 ev tamamen yıkılırken, ülkede OHAL ilan edildi. 18 bin hektarlık alanın küle döndüğü yangınlarda ölü sayısının artması beklenirken, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric "Burada acı çeken aileler var, insani trajediler yaşanıyor ve biz onların yanında olmalıyız" açıklamasında bulundu.

Şili'nin güneyinde 17 Ocak'tan bu yana etkili olan orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde devam eden orman yangınları sebebiyle felaket durumu ilan edildiğini duyurdu.

"ÖLÜ SAYISININ ARTACAĞINDAN EMİNİZ"

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dile getiren Boric, "Bugün teyit edilmiş 18 ölü var fakat ne yazık ki bunun artacağından eminiz. Zor zamanlardan geçiyoruz, özellikle Penco'da ve Tome'nin bazı bölgelerinde durum kritik seyrediyor" ifadesini kullandı.

"İNSANİ TRAJEDİLER YAŞANIYOR"

Boric, olumsuz hava koşulları nedeniyle yangınların kısa sürede söndürülmesinin zor gözüktüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi bu tür acil durumlarda ilk öncelik her zaman yangınla mücadele etmek ve onu söndürmektir. Ancak hiçbir zaman unutmamalıyız ki burada acı çeken aileler var, insani trajediler yaşanıyor ve biz onların yanında olmalıyız." diye konuştu.

300 EV KÜL OLDU

Biobio bölgesinde şu ana kadar 300 evin kül olduğunu vurgulayan Boric, mağdurlara destek olmak ve yangının yayılmasını önlemek için ekiplerin tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

18 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yerel basına göre, birçok farklı noktada devam eden yangınlar şimdiye kadar 18 bin hektarlık alanın küle dönmesine yol açtı.

ÜLKE KABUSTAN KURTULAMIYOR

Şili'de orman yangınlarıyla ilgili en büyük trajedi Şubat 2024'te Valparaiso bölgesinde yaşanmış ve alevlerin yol açtığı felakette 136 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

