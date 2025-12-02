Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tesis boşaltılırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kınalı mevkiinde bulunan BOTAŞ doğalgaz depolama tesisinde saat 14.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle tesis tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, tesiste 14.20 civarında ünitelerin vana bakımlarının yapılması amacıyla bir ünitenin izole edilmesi esnasında kontrollü gaz çıkışı yapıldığı, bu sırada gaz çıkışı ile birlikte gazın yanarak havaya atılmasının (venti) gerçekleştiği aktarıldı.

"YAPILAN İŞLEM TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

İşletme prosedürleri gereği tüm yüzey tesislerinin kontrollü şekilde gazsızlaştırma işlemine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan gazın kontrollü şekilde yanması sağlanmış, yine prosedürler gereği gerek kurumumuz personeli gerekse İtfaiye ve AFAD gözetiminde soğutma işlemine geçilmiştir. Gazsızlaştırma çalışmaları sırasında tüm gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup beklenilmeyen bir durumla karşılaşılmamıştır. Yapılan işlem tamamen kontrol altında olup, tesisin işletilmesi ve arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır."