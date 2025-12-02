Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi - Son Dakika
Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi
02.12.2025 14:58  Güncelleme: 15:39
Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi
İstanbul Silivri'deki BOTAŞ tesislerinde yangın çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almasının ardından yeniden patlama yaşandı. Alevlerin yükseldiği tesise kimse yaklaştırılmıyor.

Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tesis boşaltılırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kınalı mevkiinde bulunan BOTAŞ doğalgaz depolama tesisinde saat 14.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle tesis tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Botaş tesislerinde yeni patlama! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, tesiste 14.20 civarında ünitelerin vana bakımlarının yapılması amacıyla bir ünitenin izole edilmesi esnasında kontrollü gaz çıkışı yapıldığı, bu sırada gaz çıkışı ile birlikte gazın yanarak havaya atılmasının (venti) gerçekleştiği aktarıldı.

Botaş tesislerinde yeni patlama! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

"YAPILAN İŞLEM TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

İşletme prosedürleri gereği tüm yüzey tesislerinin kontrollü şekilde gazsızlaştırma işlemine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan gazın kontrollü şekilde yanması sağlanmış, yine prosedürler gereği gerek kurumumuz personeli gerekse İtfaiye ve AFAD gözetiminde soğutma işlemine geçilmiştir. Gazsızlaştırma çalışmaları sırasında tüm gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup beklenilmeyen bir durumla karşılaşılmamıştır. Yapılan işlem tamamen kontrol altında olup, tesisin işletilmesi ve arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Kaynak: İHA

  • vv04042211 vv04042211:
    tamam yarin zam haberi. belli. 8 22 Yanıtla
    Ates null Ates null:
    Lan boş boş konuşma.İnsanlara bişey olmasın yeter ki.Derdin zam.Zamına korum şimdi heeee 31 2
    Ahmet Dabanlı Ahmet Dabanlı:
    O zaman kına yakar sın 6 0
    Mehmet Ali Narlı Mehmet Ali Narlı:
    can saglıgı olsunbaşkası onemli degıl mal yerine konur ama senın gıbı mal bulunmaz da 3 0
  • Osman A Osman A:
    Allah oradaki insanları korusun.Umarım kimselere bişey olmaz. 18 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    tm yandık asgari ücret ve emekli maaşına zam iptal 2 16 Yanıtla
    Turgay Aykac Turgay Aykac:
    Allah akıl fikir versin size.Ruh hastaları 12 0
  • Apple User Apple User:
    olan bir güruh var şerefsizler oguruhta belli ülke yansa sevinecek şerefsizler rabbim onlarin belasini versinde kurtulalim 12 0 Yanıtla
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Allah yardımcıları olsun. 9 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.