Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

İzmir'de sinir krizi geçiren bir kadın, vatandaşlara saldırdı.

ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Olay Bornova ilçesinde yer alan Küçükpark'ta meydana geldi.Henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir kadın, hem çevrede bulunan vatandaşlara hem de araçlara saldırdı. Araya girmeye ve kadını sakinleştirmeye çalışanlar ise başarılı olamadı.

O ANLAR KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, kadının bir süre sonra kendini yere attığı ve ağladığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, kontrol altına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.