Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

25.02.2026 23:17  Güncelleme: 23:27
İzmir'in Bornova ilçesindeki Küçükpark'ta sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir kadın, çevredeki vatandaşlara ve araçlara saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda kadının bir süre sonra kendini yere attığı ve bağırdığı görüldü.

İzmir'de sinir krizi geçiren bir kadın, vatandaşlara saldırdı.

ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Olay Bornova ilçesinde yer alan Küçükpark'ta meydana geldi.Henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir kadın, hem çevrede bulunan vatandaşlara hem de araçlara saldırdı. Araya girmeye ve kadını sakinleştirmeye çalışanlar ise başarılı olamadı.

O ANLAR KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, kadının bir süre sonra kendini yere attığı ve ağladığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, kontrol altına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

