Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü

6 saat önce

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 3 gazetecinin öldürüldüğünü, 2 gazetecinin de kaçırıldığını duyurdu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü, System.String[]

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 3 gazetecinin öldürüldüğünü, 2 gazetecinin de kaçırıldığını duyurdu.

RSF'den yapılan açıklamada, Irak'taki durumun gazeteciler açısından giderek tehlikeli bir aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, gazetecileri hedef alan tehditler kapsamında son olarak 6 Aralık'ta foto muhabiri Ahmed Muhanna'nın başkent Bağdat'taki gösterileri takip ederken kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce açılan ateşe sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Muhanna'nın gösteriler sırasında öldürülen 3'üncü gazeteci olduğuna yer verilen açıklamada, 4 Ekim'de Bağdat'ta Hişam Faris el-Azami, 7 Kasım'da Meysan vilayetinde Emced ed-Dahamat'ın öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, 6 Aralık'ta 22 yaşındaki foto muhabiri Zeyd Muhammed el-Hafaci'nin Bağdat'taki evinin önünden kaçırıldığı bilgisine de yer verildi.

Olaylarda ilk kaçırılan gazetecinin Muhammed eş-Şammari olduğu ve bir gün alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı
Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü! Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
20:48 İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu - Son Dakika
20:46 Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan şüpheli, karara 'Kına yakın' dedi - Son Dakika
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için... - Son Dakika
20:46 Köprüden rayların üzerine atladı - Son Dakika
20:46 Kapanan futbol kulübünün yöneticisinin dolandırıcılık davası - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:51:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]