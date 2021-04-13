Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli - Son Dakika

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken, ABD'ye ait iki savaş gemisinin Türkiye 'ye haber vererek Boğazlar'dan Karadeniz 'e geçeceğini açıklaması bölgede tansiyonu daha da yükseltti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyleyerek, "Sınırdaki gelişmelerden dolayı çok endişeliyiz, Rusya Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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