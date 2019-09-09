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Siparişler down sendromlu gençler için

1 saat önce

Yemek siparişinden market alışverişine, ihtiyaç duyulan her şeyi tüketicilere ulaştıran Glovo, Down Cafe Şişli'yi uygulamanın içerisine ekledi.

Siparişler down sendromlu gençler için, System.String[]
Yemek siparişinden market alışverişine, ihtiyaç duyulan her şeyi tüketicilere ulaştıran Glovo, Down Cafe Şişli'yi uygulamanın içerisine ekledi. Bu anlaşma ile Down Sendromlu çalışanlara daha fazla kaynak aktarılması amaçlanıyor.

İstanbul Şişli'de down sendromlu çocuklar ve ebeveynlerinin çalıştığı, tüm geliri Down sendromlu çocuklara aktarılan Down Cafe Şişli'de yapılan yemekler Glovo'nun desteğiyle artık evlere ve iş yerlerine de ulaşabilecek. Yapılan iş birliği kapsamında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde kurulan kafede anne elinden çıkan lezzetler için Glovo üzerinden verilen siparişlerde teslimat ücreti verilmeyecek.

Glovo'nun İspanyolca'da 'uçan balon' anlamına geldiğini ve bu balonun iyilik için uçmasını istediklerini ifade eden Glovo Türkiye CEO'su Austin Kim projenin ortaya çıkışına ilişkin, "Down Cafe'yi tanıyoruz, Türkiye'de örnek bir proje. Bizim de Şişli'de zaman zaman yemek yediğimiz bir nokta. Buraya yaptığımız ziyarette, Down Cafe'nin teslimat özelliği olmadığını fark ettik ve birlikte güzel bir iş birliği için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Glovo Türkiye CEO'su Austin Kim "Down Cafe ile birlikte onların yemeklerini sadece restorana gelen müşterilere değil herkese taşıyor olacağız. Böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Şirket olarak böyle şeylere destek vermek her zaman önem verdiğimiz ilkelerimizden biri. Down Cafe de bunun güzel bir başlangıcı. Önümüzdeki aylarda daha farklı sosyal sorumluluk projelerinde de yer alacağız" diye konuştu.

KAFENİN 30 ÇALIŞANI VAR

Down Cafe'nin ortaya çıkış hikayesini anlatan Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Selma Singen, "Çocuklarımızın belli bir yaşa gelince evde oturmaktan sıkılıp kardeşleri gibi çalışmak istediklerini gördük. Proje bu şekilde gelişti. Çünkü çocuklarımız okul bitince eve kapanmak durumunda kalıyorlar. Bizler anneler olarak önce bir dernek kurduk. Sonra bu kafeyi kurabilmek için beş yıl boyunca çalıştık. Şişli Belediyesi bize destek oldu. Down Cafe de derneğimizin iktisadi işletmesi. Şu anda 30 kişi çalışıyor. Fakat sürekli değişim gösteriyor. Çünkü gelişen çocuklarımızı diğer iş yerlerine yerleştiriyoruz ve yerine yenilerini alıyoruz. Bu kafenin amacı toplumu bilinçlendirmek ve onları topluma kazandırmak. Çok gelişim gördük. İnanılmaz bir şekilde öz güvenleri arttı. Tek başına yakın yerlere servise gidebilen çocuklarımız var" dedi.

Glovo'nun desteği ile Down Sendromlu çalışanlarına daha fazla kaynak aktarabilecekleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Selma Singen, "Glovo, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bizi ziyarete geldi. Biz küçük bir işletmeyiz ve dışarıya çok fazla kendimizi duyuramıyoruz. Müşteri sayımız az, burayı işletmekte güçlük çekiyoruz bu yüzden. Bize çok güzel destek oldular. Çok mutluyuz. İnşallah onlarla yolumuz uzun olur. Bu kafenin ilerlemesi, daha çok kafenin açılması lazım. Gençlerimiz her şeyi burada öğrendi. Burada psikolojik destek alıyorlar. Çok güzel bir ortamda çalışıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

"KENDİ KAFEMDE ÇOK MUTLUYUM"

Kafenin çalışanlarından Down Sendromlu Gonca Esen ise, "Ben kendi kafemde çok mutluyum" dedi. Yaptığı işleri anlatan Gonca, herkesi kafeye gelmeye davet etti.


Türkiye, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:42 Kaynak: DHA
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