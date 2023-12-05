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Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum - Son Dakika

Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum

Dilan Polat'ın çekip paylaştığı "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafında yer alan Eylül Öztürk dahil 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı. Kayyum kararının ardından konuşan Öztürk, "Kararı sizin gibi biz de buradan öğrendik. İşlerimizde herhangi bir aksama yok. Tam olarak neyle suçlandığımı bilmiyorum" dedi.

05.12.2023 - 09:36,  Güncelleme: 09:48
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen ve "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandı. Kararı çıkan haberlerden öğrendiğini söyleyen Eylül Öztürk, şirket işleyişlerinde bir aksama olmadığını belirtti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum

EYLÜL ÖZTÜRK: İŞİMİZE AYNEN DEVAM EDİYORUZ

Kararın ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz."

"HER GEÇEN SÜRECİN LEHİMİZE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum tabi, tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum çünkü. Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte ona yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor."

Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum
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Eylül Öztürk, Dilan Polat, Kayyum, Hukuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum - Son Dakika
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