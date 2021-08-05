Üye Girişi
Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında - Son Dakika

Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında

05.08.2021 16:41
Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP il binası önündeki eylemi 41. haftasına girdi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP il binası önündeki eylemi 41. haftasına girdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP Şırnak İl Binasına yürüyen evlat hasreti çeken anneler, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Anneler sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' ve 'Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı. Evlat nöbeti tutan annelerden Hamdiye Arslan, yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, çocuğunu HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Arslan, "7'inci yıla girdi oğlumun hiç sesini duymadım. Rengini görmedim. Beklentimiz çocuğumuzu sağ salim elinden tutabilmek. O zalimlerin elinden alıp elini tutmak istiyoruz. İnanıyoruz ki cumhurbaşkanımız sayesinde bizimkilerde bize kavuşacaklardır. Bu darbeyi biz Kürtlerin elinden yedik. Bu kendini Kürt temsilcileri sananlar, bizde Kürt'üz. Kimse bize haksızlık yapmadı bu devlette, Kürtlerden başka. Çocuklarımızı bizden çalıp, sattılar. Dağ başına gönderdiler. Kendilerininkini okullara gönderdiler. Eğer Kürt temsilcileri ise bu çocukların hakkını sorsunlar, çocuklarımızı bize versinler. Biz HDP önünde olacağız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP onlara yol gösterdi" dedi.

HDP Şırnak İl Binası önünde açıklama yapan anne Emine Üstek ise oğlu Metin'in 7 yıl önce henüz 15 yaşındayken bayram sabahı dağa kaçırıldığını ve HDP'nin evladını geri getirene kadar burada olacağını söyledi. Üstek, "Ben oğlum için HDP önüne geliyorum. Oğlum gelene kadar ben burada duracağım. Oğlumu götürüp kendilerine sattılar. Ne hakları vardı oğlumu götürüp satmaya. Gözümüz oğlumun yolundadır. Ben oğlumu çok özledi" dedi.

Baba Ömer Üstek de, "HDP çocuklarımızı götürüp sattılar, bizde çocuklarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı istiyoruz, ve sağ oldukça da isteyeceğiz. AK Parti bu kenti inşa etti, PKK tekrar yıktı. Tekrar AK Parti inşa etti" dedi.

Şırnak annelerine destek veren Hatice Atan is, "Geçen hafta Diyarbakır'da üç çocuğumuzun annelerine kavuşmaları Şırnak'taki annelerde de bir umut oldu. Onların evlatların kavuştuklarını duyunca bizde burada daha çok mutluyuz ve umutluyuz. Bizde artık dua ediyoruz, artık Şırnak'taki annelerimizde bu mutluluğu yaşarlar diye. En büyük şiddeti PKK'nın uzantısı olan HDP'nin burada Kürt annelerine yaptığı baskıdır" diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı. - ŞIRNAK

Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında
Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında
Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında
Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında
Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında
Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski eş dehşeti tekrar yaşandı! 32 yaşındaki kadın konuşma talebini kabul etmediği eski eşi tarafından karnından vuruldu 17:18 Eski eş dehşeti tekrar yaşandı! 32 yaşındaki kadın konuşma talebini kabul etmediği eski eşi tarafından karnından vuruldu Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı 17:11 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı 17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan 16:49 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu 16:26 Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı 15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı
Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu 15:08 Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek 14:30 Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek

Son Dakika Haberleri
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı
16:02 Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri
15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı
15:27 Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu         
17:20
Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:14
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş         
17:05
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı         
17:01
Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı         
16:43
Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı         
16:24
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok         
15:28
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar         
13:41
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi         
13:16
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 17:24:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak annelerinin eylemi 41'inci haftasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement