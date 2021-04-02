Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisine yaklaşık 400 milyon lira yatırım yaptı - Son Dakika

Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisine yaklaşık 400 milyon lira yatırım yaptı

02.04.2021 18:37
Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisine yaklaşık 400 milyon lira yatırım yaptı, System.String[]

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisinde yaklaşık 400 milyon liralık (yaklaşık 42 milyon avro) yatırımla yenilediği düzcam fırınını ateşledi.

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisinde yaklaşık 400 milyon liralık (yaklaşık 42 milyon avro) yatırımla yenilediği düzcam fırınını ateşledi.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, aralıksız yatırımlarıyla Türkiye için üreterek, değer yaratmaya devam eden Şişecam, yenilediği 240 bin ton kapasiteli fırınla pazara sunulacak son teknoloji ürünler ile, özellikle küresel salgın döneminde dalgalı bir seyir izleyen ve son dönemde hızla artan yurt içi düzcam talebine cevap verecek.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam'ın 85 yılı aşkın geçmişinde, her dönemde olduğu gibi küresel salgın döneminde de olağan dışı koşullara rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü belirterek, "Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağan dışı koşullara rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı da ara vermeden sürdürdük. 2020 yılı ekim ayında devreye aldığımız sekizinci fırınla Avrupa'nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin ardından bugün Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız altıncı fırınımızı ateşleyerek devreye alıyoruz." bilgilerini verdi.

Bu fırınla sağlanacak olan yıllık 240 bin ton ek kapasite ile inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün yoğun taleplerine cevap verebilecek arz imkanına erişileceğini aktaran Kırman, "Yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisimizde soğuk onarımı tamamlanacak olan yine 240 bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınmasının ardından Şişecam, Türkiye'de 2 milyon tona ulaşan kurulu düzcam üretim kapasitesini aktif olarak kullanarak, Türkiye için değer yaratmaya kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2 milyon tona ulaşan üretim kapasitesi

Prof. Dr. Kırman, küresel salgının cam sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek, alınan ekonomik tedbirler ve uygulanan önlemlerin esnemesiyle birlikte camın girdi verdiği sektörlerin olumlu yönde ivme kazandığını kaydetti.

Tedarik zincirinin bozulduğu bir dönemde oluşan bu yoğun talebin sektörde arz/talep dengesizliği yarattığını ifade eden Kırman, şu bilgileri verdi:

"İzabe teknolojisine dayanan cam sektörü 7/24 çalışma zorunluluğu olan enerji yoğun bir üretim alanıdır. Bu sektörün ilk yatırım maliyetleri yüksek olduğu gibi, cam fırınlarını belli aralıklarla yenileme (soğuk tamir) zorunluluğu nedeniyle sürekli yatırım ihtiyacından kaynaklanan sermaye yoğun özelliği bulunmaktadır.

Yatırımlarımızın sürekliliğinin sağlanması ve ergitme fırınlarının belli aralıklarla yenilenmesi zorunluluğu nedeniyle Yenişehir tesisimizdeki beşinci ve altıncı fırınımız arz/talep dengesi de gözetilerek normal planlanan süreçte soğuk tamire alınmıştı. Soğuk tamirini tamamlayarak yeni üretim yetkinlikleri ile donattığımız ve yaklaşık 400 milyon liralık (yaklaşık 42 milyon avro) yatırımla yenilediğimiz altıncı fırınımızı bugün ateşleyerek devreye aldık. Yıllık 240 bin tonluk altıncı fırınımızın devreye girmesiyle, artan tedarik imkanı sayesinde inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün yoğun taleplerine cevap verebilecek arz imkanına ulaşacağız."

"Yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Ahmet Kırman, küresel salgın ortamında düzcamda öngörülemeyen bir talep artışı yaşandığını ifade ederek, talep artışına yönelik çok yönlü tedbirler alındığını kaydetti.

Kırman, "Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüyor; inşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda dört üretim tesisi, sekiz fırın ve 2 milyon tona ulaşan üretim kapasitemiz ile ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam ediyor, küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Düzcam üretimimizin yüzde 90'lık kısmını yurt içi pazara sunuyoruz"

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kırman, Şişecam'ın bu süreçte üretim kapasitesini artırmaya ve girdi verdiği sektörleri desteklemeye yönelik önemli uygulamalar ve büyük yatırımları hayata geçirdiğini ifade ederek, "İç pazardaki sıra dışı talep artışını karşılamaya yönelik olarak başta yeni fırın yatırımı ve toplam satışlarda yurt içi satışların payının artırılması olmak üzere ülkemizde ekonomik faaliyetleri destekleyen her türlü önlem alınmıştır. Bu kapsamda, aylık düzcam sevkiyat kapasitemiz olan 100 bin tonun tamamını kullanılırken, ihracatımızı önemli ölçüde kıstık ve ülkemizde gerçekleştirdiğimiz düzcam üretiminin yaklaşık yüzde 90'lık kısmını yurt içi pazara sunduk." bilgilerini verdi.

Bunun yanı sıra, özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak Ankara'nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisinde 1 milyar TL seviyesinde bir yatırımla (yaklaşık 130 milyon dolar) yıllık 240 bin ton kapasiteli yeni fırın yatırımını tamamlayarak devreye aldıklarını aktaran Kırman, bu yatırımın Türkiye'ye olan güvenlerinin de önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Her zaman olduğu gibi küresel salgından kaynaklı bu zorlu dönemde de ekosistemlerini desteklemek üzere her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Kırman, Şişecam'ın paydaşlarına teşekkür etti.

"Şişecam, 16 metreye kadar düzcam üreten dünyadaki sayılı üreticilerden biri olacak"

Ahmet Kırman, yeni üretim yetkinlikleriyle donatılan Yenişehir'deki yeni fırınla Şişecam 16 metreye kadar düzcam üreten sayılı üreticiler arasında yer alacağını ifade ederek, Şişecam'ın Yenişehir düzcam tesisinde Endüstri 4.0'a uygun şekilde ileri teknolojiyle yenilediği ve modernize ettiği altıncı fırını iç pazara sunulan kapasiteyi artırmasının yanı sıra ultra renksiz düzcam gibi katma değerli yeni ürünleri de pazara sunma imkanı tanıyacağını kaydetti.

Düzcam sektöründe kullanılmakta olan en büyük cam ebadının boyu 6 metre olan Jumbo camlar olduğunu aktaran Kırman, mega jumbo düzcamların, günümüz mimarisinde prestijli yapıların önemli bir tasarım öğesi olarak öne çıktığını aktardı.

Bu cam türünün kesintisiz cam uygulama imkanı yaratmasıyla, alışveriş merkezleri, müzeler, ofis binaları, sergi ve kongre merkezleri gibi yapılarda farklı mimari tasarım imkanları sunarken, mekana da sıra dışı bir boyut kattığını ifade eden Kırman, şöyle devam etti:

"Devreye alınan altıncı fırınla mimari camlar alanında, Türkiye'de ilk mega jumbo camı Şişecam'ın Yenişehir tesisinde üretecek. Mega jumbo üretim yatırımının Yenişehir altıncı fırınında tamamlanmasıyla, Şişecam, 16 metreye kadar düzcam üreten dünyadaki sayılı üreticilerden biri olacak. Hizmet verdiği tüm sektörlerin gelişimine imkan sağlayan yenilikçi yaklaşımı ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma anlayışı ile sürdürdüğü yatırımlarıyla Şişecam, Türkiye ekonomisine ve cam sektörüne katkı sağlamaya devam edecektir."

Yenişehir, Türkiye, Yatırım, Şişecam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisine yaklaşık 400 milyon lira yatırım yaptı - Son Dakika


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