Son Dakika Haberleri: Sivas Kar ve Tipi Nedeniyle Sivas-Erzincan Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas Kar ve Tipi Nedeniyle Sivas-Erzincan Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan yolu ulaşıma kapandıSivas-Erzincan karayolu, kar ve tipinin etkili olduğu İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle Sivas- Erzincan yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Erzincan karayolu, kar ve tipinin etkili olduğu İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşlar Karayolları bakımevine sığındı.

İmranlı ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran kar yağış tipi ile birleşince ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Kızıldağ'da tipi nedeni ile görüş mesafesinin de düşmesiyle çok sayıda yüksek tonajlı araç ve otomobil yolda kaldı. Yolda kalanların yardımına Jandarma, Karayolları ve Kızılay ekipleri yetişti. Araçlarda bulunan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi soğuktan etkilenmemeleri için yakınlardaki Karayolları Bakımevine alındı. Bölgeye sevk edilen Kızılay Sivas Şube Başkanlığı ekipleri de yolda kalan vatandaşlara biskivü ve meyve suyu dağıttı. Karayolları ekipleri ise kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması ve yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

JANDARMA ÇORBA İKRAMINDA BULUNDU

Bölgede araçları ile yollarda kalan vatandaşlara ekipler yardımda bulundu. Jandarma ekipleri de Karayolları Bakımevine sığınan kişilere sıcak çorba ikramında bulundu. Yaklaşık 100 kişinin bakımevinde bekletildiği, yolların açılması durumunda araçların geçişine izin verileceği öğrenildi. Sivas ve Erzincan istikametinden karşılıklı gelen araçlar da, İmranlı ve Refahiye ilçelerinde tutularak yolun kapalı olduğu bölgeye gönderilmiyor.

Bu arada Kayseri- Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesindeki kar yağışı nedeni ile tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:59 Kaynak: DHA

İmranlı, Erzincan, Kar, Sivas, Güncel
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