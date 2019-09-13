Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, 730 sözleşmeli er yemin etti
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Sivas'ta, 730 sözleşmeli er yemin etti

1 saat önce

Sivas'ta, 730 sözleşmeli er yemin ettiSİVAS 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 33'üncü dönem sözleşmeli erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Sivas'ta, 730 sözleşmeli er yemin etti

SİVAS 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 33'üncü dönem sözleşmeli erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda eğitimlerini tamamlayan 33'üncü dönem 730 sözleşmeli er için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin askerler ve sözleşmeli erlerin aileleri katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sözleşmeli erler tek grup halinde yemin etti. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan sözleşmeli erlere Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törende konuşan 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Bu törene, şanlı al bayrağımız, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs savaşlarında, terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz, bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bize bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir dedi.

Tören geçişinin ardından askerler, töreni izlemeye gelen yakınlarına sarılarak hasret giderdi. Askerlerin aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşadı.

Sivas'ta, 730 sözleşmeli er yemin etti

Şükrü Kanatlı, Piyade, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:16 Kaynak: DHA
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