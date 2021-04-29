Sivas'ta korona virüs 500 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Sivas'ta korona virüs 500 kişinin ölümüne neden oldu

29.04.2021 14:12
Sivas'ta korona virüs 500 kişinin ölümüne neden oldu, System.String[]

Sivas'ta korona virüs 500 kişinin ölümüne neden oldu Sivas İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, korona virüsten dolayı kentte 500'ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Sivas'ta korona virüs 500 kişinin ölümüne neden oldu

SİVAS - Sivas İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, korona virüsten dolayı kentte 500'ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Sivas İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü başkanları ve hastane başhekimlerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme Tesisinde düzenlenen toplantıda konuşan Moğulkoç, kentte dün akşam itibariyle yoğun bakımda yatan 45 hasta bulunduğunu ve bunlardan 5'inin entübe olduğunu açıkladı.

Moğulkoç, Sivas'ta pandemi boyunca 285 bin korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, "Dün akşam itibariyle yoğun bakımda 45 hastamız var. Bunlardan 5 tanesi entübe. Şimdiye kadar Sivas'ta 500'ün üzerinde maalesef Covid'den vatandaşımızı kaybettik. Ciddiyet devam ediyor. Vatandaşlarımızın kurallara titizlikle uymalarını rica ediyoruz. Şimdiye kadar Sivas'ta toplam 285 bin test yapıldı. Toplam olarak da 65 bin pozitif vaka tespit edildi. Bunlardan 61 bini şifa buldu. Diğerleri ayaktan ve yataraktan takipte. Şu anda yatan 240 hastamız var. Bu süreçte özellikle ilçe hastanelerimizi de devreye soktuk. Orada da hastalarımızı yatırdık" dedi.

"Şu ana kadar Sivas'a 193 bin Sinovac, 10 bin 500 de Biontech aşısı geldi"

Moğulkoç, Sivas'a 193 bin Sinovac, 10 bin 500 de Biontech aşısı geldiğini belirterek, "Şu anda merkezde Numune Hastanesinde 167 hastamız yatıyor. İlçelerde de şu anda 60 hastamız yatıyor. İlçelerimizde 183 yatak Covid hastaları için yatırdık. Numune de 276 yatak ayırdık. 36 yatakta özel hastanemiz covid hastaları için ayırdı. Şu an ihtiyacımızı gideriyor. Gündemimizde olan bir konuda Malumunuz Türkiye'de de 'Aşı reddi'. Bu konuda arkadaşlarımız tabi daha önce böyle bir ismi kullanmamışlardı. Şubat ayından itibaren aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yaklaşık 4 ekip bunda görevliydi. Ocak ayında 13; Şubat 93, Mart 285 ve Nisan ayında 50 hastamıza aşı yaptırmayı kabul etmemiş hastamızla görüşülerek, onlarında aşılamaları evlerinde yapıldı. Şu ana kadar Sivas'a 193 bin Sinovac, 10 bin 500 de Biontech aşısı geldi. Biz 180 bin vatandaşımızın aşılamasını yaptık. Diğer illerde ikamet edipte Sivas nüfusuna kayıtlı olanlarla birlikte sistemde gözüken 203 bin vatandaşımızı aşılamış olduk. Aşılama devam etmektedir. Randevu alarak yapılıyor" diye konuştu.

"Sivas'ta en çok görülen İngiliz mutandı"

Sivas'ta korona virüs hastalarında en çok İngiliz mutantı görüldüğüne değinen Moğulkoç, "Şu an Sivas'ta en çok görülen İngiliz mutandı dediğimiz mutant. Zaten bakanlığımızda normal virüs olarak kabul ediyor. Covid-19 nasıl tedavi ediliyorsa aynı şekilde tedavi ediliyor. Yoğun bakımda da maalesef yatan hastalarımızda ve rahmetli olan hastalarımızda da yaşta düşme var. Daha önce yaş ortalaması daha yüksekti vefat edenlerin şimdi daha aşağılara gelmeye başladı. Bunun birkaç faktörü var. En büyük faktör bizim düşündüğümüz veya bilimsel olarak ta 65 yaş üstünün fazla aşılanmış olması. Bu da yoğun bakıma yatış ve hasta takibini azalttı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sivas'ta korona virüs 500 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika


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