Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak - Son Dakika

Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak

31.10.2020 00:19

Sivas-Malatya kara yolu üzerinde Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan ve kışın tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan 1700 rakımlı Yağdonduran mevkisindeki tünel inşaatının 2021'de tamamlanacağı bildirildi.

Sivas- Malatya kara yolu üzerinde Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan ve kışın tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan 1700 rakımlı Yağdonduran mevkisindeki tünel inşaatının 2021'de tamamlanacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Yapımına 2016'da başlanan tünelin, 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ayhan, "Tünelin beton kaplama işi tamamlandı. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah tünel tamamlandığında sürücülerimiz rahat nefes alacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Ayhan'a, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş eşlik etti.

Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak
Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak
Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak
Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak

Yağdonduran, Salih Ayhan, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak
Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı         
01:03
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi         
00:07
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı         
22:53
Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı         
22:28
Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında         
20:51
6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi         
19:49
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 03:21:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei