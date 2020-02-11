Sivas'tan deprem bölgeleri ile İdlib'e 7 TIR'lık yardım - Son Dakika

SİVAS'ta, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 'Bir aradayız İdlib'in yanındayız' sloganıyla başlatılan kampanyada, valilik organizasyonuyla toplanan 7 TIR'lık insani yardım malzemesi, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya ile Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen törene; Vali Salih Ayhan, vali yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Aksu, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Vali Ayhan, Türk insanının her zaman hayırsever olduğunu belirterek, "Son 1 aydır bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizim birlik ve beraberliğimizi dahada pekiştirdi. İdlib'e bakanlığımız koordinesinde Elazığ ve Malatya'ya ise valiliğimizin öncülüğünde yardımlar gönderiyoruz. İdlib'e giden yardımlarımız müftülüğümüzün koordinesinde hayırseverlerimizin desteği ile 4 TIR gidiyor. 3 TIR ise Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize ise bakanlığımızın belirlediği içerik hangi malzemeye ihtiyaç var ise bunlara uygun gönderiliyor. TIR'ların içinde 7 bin 750 paket gıda malzemesi var" dedi.

Yardım malzemesi yüklü TIR'larla İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasının ardından yola çıkıldı.