Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'tan kısa kısa

12.04.2022 16:18
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Parkı'na 350 fidan dikildi.

Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Parkı'na 350 fidan dikildi.

Sivas- Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Parkı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler tarafından mavi ladin, kara çam, sarı çam ve diş budaktan oluşan 350 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim programının ardından Ayhan, Savaş Atları Müzesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ulaş Kaymakamı Baş'ın köy ziyaretleri sürüyor

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Demircilik köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Bayram Arslan ve köylüler tarafından karşılanan Baş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baş, kaymakamlık olarak en büyük amaçlarının köylerde yaşayan vatandaşlara imkanları ölçüsünde hizmet götürmek olduğunu belirtti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila da hazır bulundu.

YORUMLAR
500
Sivas'ın yeni gözbebeği olan Hamidiye Kültür Bahçesi'ne 350 yeni fidan dikildi Sivas'ın yeni gözbebeği olan Hamidiye Kültür Bahçesi'ne 350 yeni fidan dikildi Zara'da Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı yapıldı Zara'da Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı yapıldı

Salih Ayhan, Hamidiye, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:58 Öğrenciler Ali Babacan'ı propaganda yapmakla suçlayıp ODTÜ'ye almadı
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:23:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement