Son Dakika Haberleri: Sivasspor 21 Mart'ta Topbaşı Yapacak

Sivasspor 21 Mart'ta Topbaşı Yapacak

43 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligde İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 21 Mart Perşembe günü başlayacak.

Sivasspor 21 Mart'ta Topbaşı Yapacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligde İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 21 Mart Perşembe günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekibe, maçın ardından teknik direktör Hakan Keleş tarafından 5 gün izin verildi.

A Milli Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların ardından 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle lige verilecek arada, Sivassporlu futbolcular 5 gün izin yapacak.

Kırmızı-beyazlı ekip 21 Mart Perşembe günü saat 18.00'de kulüp tesislerinde toplanarak ligin 27. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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