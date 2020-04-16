Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Bu süreç, istek ve hırsımızı elimizden aldı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: 'Bu süreç, istek ve hırsımızı elimizden aldı' - Son Dakika Spor

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Bu süreç, istek ve hırsımızı elimizden aldı"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın, moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini bildirdi.

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş:

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın, moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini bildirdi.

Mert Hakan, kulübün resmi Instagram hesabında medya sorumlusu Erhan Erdoğan'ın canlı yayın konuğu oldu.

Futbol oynamayı özlediğini ve yaklaşık 1 aydır evde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Mert Hakan Yandaş, "Hayatımda hırs, adrenalin eksik olduğu zaman kendimi yarım hissediyorum. Bunun için de futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak geçiyor içimden. Ben 9 yaşında futbola başladım. 25 yaşıma kadar topun peşine koştum. Bu oyunla hayata tutundum. Kendimi boşlukta hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda hayatıma kavuşurum." ifadelerini kullandı.

Hırslı bir sezon geçirdiğini belirten Mert Hakan, "Bence kötü bir süreç araya girdi. Bütün mutluluk, istek, hırs, sonuç her şey elimizden alındı. Keşke böyle bir şeye Türkiye'de ve dünyada şahit olmasaydık. Elbet ligler başlayacak ama bu yüzde 90 seyircisiz olacak. Seyirci olmadan da futbolun hiçbir keyfi yok. Bu süreçte bunu anladık. Herkes bu sürecin bir an önce bitmesini istiyor. Bu süreçte iyi adapte olan şanslı olacak ama bana göre şu anda her şey yarım kalmış gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mert Hakan, şunları kaydetti:

"Sezon başında tatil yapmadım. Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle hiçbir zaman kendime olan inancımı bitirmedim. Sezona iyi ki Rıza hocayla başlamışız ve iyi ki ben de ayrılmamışım. Kampta da birden büyük bir sinerji yakalandı. Birlikte iyi işler yapmaya başladık. Ben Türkiye'de futbolun duygularla oynandığına inanıyorum. Biz her şeyimizi veriyoruz ve kapasitemizin üzerinde oynuyoruz. Bu birbirini sevmek ve aile olmaktan geliyor. Çok iyi durumdayız. Son oynadığımız Antalyaspor maçında bir kaza yaşadık ama ligdeki en şanslı takım biziz. Ben tamamen duygularımla oynuyorum. Duygumu kaybettiğim zaman ben diye bir şey olmayacağını biliyorum. Saha içindeki eksiklerimi de gidermeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi bir Mert Hakan görürüz."

Kariyerinde 3-4 kez ciddi sakatlık yaşadığını, tüm sakatlıklardan daha güçlü döndüğünü belirten Mert Hakan, genç futbolculardan çok çalışmalarını istedi.


Futbolda örnek aldığı isimlerden de bahseden Mert Hakan, şöyle devam etti:

"Futbol izlemeyi seven bir insanım. Örnek aldığı isim olarak Andres Iniesta, Mesut Özil, Andrea Pirlo gibi futbolculardan umarım bir şeyler kaparım. Hayallerimi yüksek tutup çok çalışıp hayallerime kavuşmayı istiyorum. Liglerde en beğendiğim defans oyuncuları Caner Osmanpaşa, Vida ve Marcao. Ligimizde çok iyi oyuncular var. Takımda en iyi anlaştığım isim Emre Kılınç. Kardeş gibiyiz. Çok sevdiğim düzgün bir insan."

Futbolu ve taraftarı çok özlediğini vurgulayan Mert Hakan, "Taraftarımız şu andaki puan durumuna bakıp bulunduğumuz konumun keyfini çıkarsın. Her zaman bizim arkamızda olsunlar. Deplasmanda ve içeride sonuç ne olursa olsun bizi destekliyorlar. Benim Sivasspor'da 3. sezonum. Bu sezon kadar coşkulu sezon geçirmedim. Bundan sonra Sivas'ta büyüyecek herkesin Sivassporlu olacağına inanıyorum. Bunda Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başlatmış olduğu 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesinin çok büyük katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:26 Kaynak: AA

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