SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi - Son Dakika

SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) paydaşı olduğu SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi.

SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) paydaşı olduğu SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi.


SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi 2.Sivilant Günleri 3'üncü gün Diyalog Toplantıları oturumuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy'un katılımlarıyla devam etti. ALKÜ'nün de paydaşı olduğu ve Alanya'da gerçekleştirilen projenin 3'üncü gün oturumunun açılışında konuşan Rektör Kalan, "SivilAnt'ı toplumun sahip çıkması ve kucaklaması gereken bir platform olarak görüyorum. Bu platform aynı zamanda toplumsal sorunların çözümü noktasında fikirlerin tartışıldığı ve buluştuğu önemli bir adrestir. Yani, SivilAnt, 'Toplumsal sorunların çözümünde paydaşların buluşma noktasıdır'. Paydaşı olduğumuz bu projede Antalya'mızda 3 üniversite olarak yer almamız da bizi ayrıca mutlu ediyor. 17 paydaşın bulunduğu projeye katılan ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Diyalog Toplantıları oturumunun moderatörlüğünü yapan Murat Dinç ise, ALKÜ ve yöneticilerinden çok destek gördüklerini ve bugüne kadar hiçbir konuda isteklerinin geri çevrilmediğini söyledi.


Daha sonra sahneye ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel davet edildi. Programın ilk bölümünde Yücel, siyasete ilk başladığı yıllardan günümüze kadar devam eden süreçteki tecrübelerinden bahsetti.


Öğleden önceki oturumun ikinci konuğu Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy oldu. Aksoy, "Filantropi, Gönüllülük ve Lobicilik" konularından konuklara bahsetti. Program çiçek takdimleriyle son buldu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
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