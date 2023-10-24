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Ufak bir sivrisinek yüzünden az kalsın canından oluyordu - Son Dakika

Ufak bir sivrisinek yüzünden az kalsın canından oluyordu

Son Güncelleme: 24.10.2023 16:29

Edirne'de sivrisineği arabadan çıkarmak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen direk otomobilin üzerine devrildi.

Edirne'de otomobilin içine giren sivrisinek, sürücünün dikkatini dağıtarak kazaya neden oldu.

SİVRİSİNEĞİ ÇIKARMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Cem Dilay Kerman Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Edirne'de seyir halinde olan Murat Çalışkan kontrolündeki 22 RR 540 plakalı otomobilin içine sivrisinek girdi. Otomobil sürücüsü Çalışkan, sivrisineği arabadan çıkarmak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen direk otomobilin üzerine devrildi.

Sivrisinek kazaya sebep oldu

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda geçişleri güvenli bir şekilde sağlarken, TREDAŞ onarım ekipleri ise elektrik enerjisini keserek direği yol kenarına aldı.

Sivrisinek kazaya sebep oldu

"SİNEK DİKKATİMİ DAĞITTI"

Kazada sonrası otomobili kullanılamaz hale gelen sürücü Murat Çalışkan, aracın içinde sinek olduğunu için dikkatinin dağıldığını ifade ederek, daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ufak bir sivrisinek yüzünden az kalsın canından oluyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ufak bir sivrisinek yüzünden az kalsın canından oluyordu - Son Dakika
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