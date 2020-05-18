Siyasi parti liderlerinden

Siyasi parti genel başkanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Kurtuluş Savaşı'nın, Anadolu topraklarında yeniden var oluşun başladığı gün olarak kabul edildiğini hatırlattı.

"Kurtuluş Savaşı; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla bütün bir milletin el ele, omuz omuza vererek kader birliği yaparak kazandığı bir zaferdir." ifadesini kullanan Destici, "O tarihte başlayan, yoklukla, acılarla, kanla gözyaşıyla sürdürülen mücadele; imanla ve aşkla, tüm dünyaya, şehit liderimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle 'Türk esir olmaz, Türk bayraksız olmaz, Türk devletsiz olmaz, Türk ezansız olmaz, Türk hürriyetsiz olmaz.' gerçeğini hatırlatarak zafere ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, karşılaşılan her engel, her zorluğun yine milletin azim ve kararlılığıyla aşılabileceğini, birlik ve beraberlik içinde olunduğu takdirde milletin asla mağlup edilemeyeceğini vurguladı.

Genel Başkan Destici, "Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin ve milletimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, İstiklal Savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp Cumhuriyet'i kuran kahramanlarımızı, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Türk bayrağı, mavi göklerde sonsuza kadar dalgalanacaktır"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da, emperyalist işgale karşı ulusal mücadelenin başlatıldığı günden bugüne 101 yıl geçtiğini, Türk vatanının bulunduğu coğrafya üzerindeki kirli heveslerin, bugüne kadar bitmediğini vurguladı.

Emperyalist sistemin yeniden işgal stratejileri ile savaşın, inançla ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Aksakal, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, bu kararlılığın vücut bulduğu bir tarih olarak sonsuza kadar ruhumuzda ve bilincimizde aynı inançla yaşamaya devam edecektir. Bu topraklar üzerinde asırlardır dalgalanan şanlı Türk bayrağı, geçmişten bu yana var olan ihanet yuvalarını darmadağın ederek mavi göklerde sonsuza kadar da dalgalanacaktır."

Genel Başkan Aksakal, tam bağımsız Türkiye idealinin lideri Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin yılmaz savaşçıları ve bu yolda vatan toprağına emanet edilen tüm şehitleri minnet ve rahmetle andı.

"Milletimiz her daim zafere matuftur"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, 19 Mayıs'ın, bir milletin kaderini, tarihin ve talihin istikametini değiştiren adımın atıldığı günün 101. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Bu coğrafyadaki kadim milletin, kudret kapasitesini yaşama aktarıp ortak bir mefkure etrafında toplanabildiğinde neleri başarabileceğini defaatle ispat ettiğini belirten Uysal, "101 yıl önce istiklali mefkure, vatanı mukaddes bilerek yedi düvele, dahası vatanın çok sathındaki işbirlikçilere, ihanete galip gelen milletimiz eminiz ki her daim zafere matuftur." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, "Bugünün armağan edildiği gençlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Kutlu kurtuluş mücadelemizin başlangıcına vesile o adımın 101. yılında, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." açıklamasında bulundu.