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Siyasi partiler videokonferans yoluyla bayramlaştı! AK Parti ve CHP'den "Aşı olun" çağrısı yapıldı - Son Dakika

Siyasi partiler videokonferans yoluyla bayramlaştı! AK Parti ve CHP'den "Aşı olun" çağrısı yapıldı

21.07.2021 14:06

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerin temsilcileri videokonferans yoluyla bir araya geldi. AK Parti temsilcilerinin CHP temsilcileri ile bayramlaşmasında vatandaşa her iki partiden de ortak aşı çağrısı yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Aşı olmayanlar var olduğu müddetçe bu hastalığı tamamen yenme imkanına sahip değiliz" diyerek vatandaşı aşıya olmaya davet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın ile Gençlik Kolları MYK üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan AK Parti heyeti, CHP heyeti ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE BAYRAMLAŞTILAR

Zengin, vatandaşlara örnek olmak adına bu bayramda da videokonferans ile bayramlaşmayı önerdiklerini ifade ederek, "Biz teşkilatlarımıza da bu yöntemi önerdik; tavsiye ettik. Hatta bugün bize verilen sorumlu olduğumuz illerle de bu yöntemle bayramlaşacağız. Bu bayram için de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Biliyorum; herkes çok sıkıldı. Bizler de öyle; ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Kurban Bayramı'nı hep beraber yüz yüze yaparız" dedi.

Videokonferans yöntemiyle bayramlaşan AK Parti ve CHP'den vatandaşa ortak çağrı: Aşı olun

AŞI ÇAĞRISI YAPILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, vatandaşa aşı olma çağrısında bulunarak, "Yurttaşlarımızın bir kısmı hala aşılarını olmamışlar. Belki daha önce aşı sıkıntısı vardı, aşı bulunamıyordu. Ama bugün itibarıyla böyle bir sıkıntının olmadığı görülüyor. Bu vesileyle bir kez daha tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Çok sayıda ilimiz hala kırmızı; Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre. Bazı illerimiz maviye dönmüş. Bazı illerimiz sarı, turuncu; ama kırmızı illerin artık sona ermesi gerekiyor. Bu yüzden özellikle doğu illerimizdeki yurttaşlarımızı aşı olmaya davet edelim" dedi.Zengin de, "Bu aşı meselesi bireysel tercihin çok ötesinde diye düşünüyorum. Çünkü içimizde aşı olmayanlar var olduğu müddetçe bu hastalığı tamamen yenme imkanına sahip değiliz. Akademik ve bilimsel anlamda temeli olmaksızın aşı kampanyasının aleyhine çalışmayı, aleyhine yayınlar yapmayı fevkalade sıkıntılı görüyorum. Ben de bu manada tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Videokonferans yöntemiyle bayramlaşan AK Parti ve CHP'den vatandaşa ortak çağrı: Aşı olun

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMLARI VAR"

Zengin, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP üyelerine bayram tebriğini ilettiğini belirterek, "Sayın genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın, tüm partideki arkadaşlarımızın başta sayın genel başkanınız olmak üzere tüm CHP'li arkadaşlarımıza, üyelerinize, partililere selamları var, bayram tebrikleri var" dedi.

Öztunç da Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajını ileterek, "Sayın genel başkanımızın hem şahsınıza hem değerli arkadaşlarınıza hem sayın genel başkanınıza, AK Partili değerli partililerinize çok selamları var" diye konuştu.

MHP HEYETİ İLE BAYRAMLAŞMA

AK Parti heyeti, daha sonra MHP heyeti ile bayramlaştı. Zengin, MHP lideri Devlet Bahçeli ve partililerin bayramını kutladı. MHP heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, pandemi şartlarına rağmen bayramlaşma geleneğinin videokonferans yöntemiyle de olsa sürdürülmesinin güzel olduğunu bildirdi. Karakaya, "İnşallah önümüzdeki ilk bayramda eski geleneksel şekliyle karşılıklı ziyaret ve kabul heyetleri ile bu geleneği sürdürmeye devam ederiz. Hakikaten ülke olarak biz bu süreci mukayeseli olarak baktığımızda, benzer ülkelerle karşılaştırdığımızda gayet iyi bir şekilde bunu atlattık" ifadelerini kullandı.

Siyasi partiler videokonferans yoluyla bayramlaştı! AK Parti ve CHP'den Aşı olun çağrısı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Özlem Zengin, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Siyasi partiler videokonferans yoluyla bayramlaştı! AK Parti ve CHP'den 'Aşı olun' çağrısı yapıldı - Son Dakika


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