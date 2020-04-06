Siyasi partilerden AA'nın 100. yılı için tebrik mesajları - Son Dakika
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Siyasi partilerden AA'nın 100. yılı için tebrik mesajları

6 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bazı siyasi partilerin genel başkanları kutlama mesajı yayımladı.

Siyasi partilerden AA'nın 100. yılı için tebrik mesajları, System.String[]

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bazı siyasi partilerin genel başkanları kutlama mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında AA'nın, Kurtuluş Savaşı'nın neferlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin sesini tüm ülke ve dünyaya duyurabilmek için AA'yı kurduğunu anımsatan Akşener, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, imkanlar ölçüsünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir.

100 yıl önce, bugünü bile aşan bir vizyonla kurulan Anadolu Ajansı, kuruluş gerekçesine ve hedeflerine uygun bir anlayışla yayın hayatına devam etmelidir. İlk günkü gibi, Anadolu'nun sesi olmayı, Türk'ün sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı sürdürmelidir.

100'üncü yaşınızı kutluyor, 1920'de başlayan mukaddes görevinizin, aynı duyarlılık ve ilkelerle devamını diliyorum."

Karamollaoğlu'ndan kutlama mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele'nin en zor günlerinde kurulan AA'nın, İstiklal mücadelesinin güçlü sedası olduğunu ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen Türk milletine önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir asırlık geçmişi ile köklü ve seçkin bir kuruluşumuz olan Anadolu Ajansının, önümüzdeki dönemlerde, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, fedakarca çalışan her bir mensubuna başarılar diliyorum."

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya mesaj

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kurumun 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya mesaj gönderdi.

Mesajında, AA'nın, Kurtuluş Savaşı sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından kurulduğunu hatırlatan Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir asırdır Türkiye'nin ve Türk'ün sesini tüm dünyaya duyuran, dünyanın her noktasındaki gelişmelerin ve yaşananların anında milletimize ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 100'üncü yılını gururla kutluyorum. Anadolu Ajansımızın şahsınız yönetiminde mesai arkadaşlarınızla birlikte gelecek nesillerimize daha da büyüyerek ve gelişerek ulaşması yolunda daha nice başarılı çalışmalara imza atmanızı yürekten diliyorum."

"Ajans, Türkiye'nin hafıza ve değerler manzumesi"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Ajansının, yüz yıllık köklü kurumsal geçmişi ve özgün habercilik anlayışıyla, dış mahreçli haber kaynaklarından farklı bir çizgi ortaya koyduğunu bildirdi.

Ajansın, teknolojik gelişmeleri yakından takibiyle, bu alanda tüm imkanlarını kullanarak sürekli kendisini yenilediğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin habercilik alanındaki vizyonunu en yalın şekilde yansıtmaya çalışan güzide kuruluşlarımızın başında gelen Anadolu Ajansı, aynı zamanda Türkiye'nin basın ve yayın kuruluşları içinde önemli bir hafıza ve değerler manzumesini oluşturmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, yurt içi ve yurt dışında gözümüz ve kulağımız niteliğindeki Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tüm çalışanları ve yöneticileri nezdinde tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim."

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:14 Kaynak: AA

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