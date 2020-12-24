Sky News: Brexit sonrası için ticaret anlaşması tamam

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) Brexit sonrası dönem için ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya vardı ve bu anlaşmaya ilişkin açıklama kısa sürede yapılacak.

Sky News'un iki taraftan yetkililere dayandırdığı haberinde anlaşmanın, geçiş sürecinin tamamlanacağı yıl sonundan birkaç gün önce sağlandığına dikkat çekildi.