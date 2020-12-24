Sky News: Brexit sonrası için ticaret anlaşması tamam

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) Brexit sonrası dönem için ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya vardı ve bu anlaşmaya ilişkin açıklama kısa sürede yapılacak.
Sky News'un iki taraftan yetkililere dayandırdığı haberinde anlaşmanın, geçiş sürecinin tamamlanacağı yıl sonundan birkaç gün önce sağlandığına dikkat çekildi.Daha önce yayınlanan haberlere göre, müzakerelerde hem Londra hem de Brüksel tarafından ortaya koyulan "kırmızı çizgilere" uyuldu. Buna göre, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylamak üzere 30 Aralık'ta toplanacak.Habere göre, bununla birlikte, tarafların tamamı varılan anlaşmadan hoşnut olmadığı belirtiliyor. Buna göre, bu süreçte kurulan Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage, geçiş sürecinin tamamlanmasının sonrasında da ülkesinin AB'nin "çok yakınında" duracak. İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon da, ülkesinin vatandaşların isteği dışında AB'den ayrılmakta olduğunu söyledi.
Kaynak: DHA
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